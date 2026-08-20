هاني جبران: مش معنى إنك أخدت حقن التخسيس إن وزنك مش هيرجع

كشف الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، عن اعتقاد شائع لدى كثير من الأشخاص الذين يستخدمون حقن التخسيس، يتمثل في تصورهم أن إنقاص الوزن باستخدام هذه الحقن سيمنع عودة الوزن مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد غير دقيق ويحتاج إلى توضيح طبي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الأشخاص يتعاملون مع حقن التخسيس باعتبارها وسيلة تضمن فقدان الوزن بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا لدى كثيرين بأنهم بمجرد الحصول على الحقن «حيخسوا ومش حيرجعوا تاني»، ثم طرح تساؤلًا بشأن ما يحدث للشخص إذا توقف عن استخدامها.

وشدد على أن اختيار الحقن لا بد أن يتم وفق تقييم الطبيب للحالة، وليس بناءً على رغبة الشخص في إنقاص وزنه فقط، موضحًا أن الطبيب هو من يحدد ما إذا كان العلاج مناسبًا للمريض، وكذلك النوع الذي يتناسب مع حالته.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن التعامل مع هذه الحقن يجب ألا يكون بصورة عشوائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعارها وانتشار الحديث عنها، مؤكدًا أن الإشراف الطبي يظل الأساس في تحديد إمكانية استخدامها، بدلًا من أن يقرر الشخص بنفسه ما إذا كان يحتاج إليها أو يختار نوعًا منها دون الرجوع إلى الطبيب.



