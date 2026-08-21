خبير تربوي: تطوير المناهج يجب أن يواكبه تأهيل المعلمين وربط التعليم بسوق العمل

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن تطوير المناهج التعليمية يجب أن يتزامن مع تأهيل المعلمين، خاصة مع إدخال مواد جديدة مرتبطة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن الصف الأول الثانوي، مع التوسع في تدريسها بمختلف أنواع التعليم.

وشدد على ضرورة الاستعانة بمعلمين مؤهلين لتدريس المواد المستحدثة، موضحًا أن تدريس البرمجة يختلف عن تعليم مهارات استخدام الكمبيوتر، ويحتاج إلى متخصصين لديهم تأهيل مناسب.

وأشار إلى أهمية تدريب المعلمين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تخصصاتهم، إلى جانب تدريبهم على أساليب علم النفس التربوي وكيفية التعامل مع الطلاب.

وفيما يتعلق بالحضور المدرسي، أكد شوقي أن انتظام الطلاب في المدرسة له أهمية كبيرة، خاصة في المراحل الأولى، لأن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم، وإنما يشمل التربية والتفاعل الاجتماعي والأنشطة وبناء شخصية الطالب.

وأضاف أن توفير بيئة مدرسية جاذبة، ومعلمين مؤهلين، وأنشطة متنوعة، يمكن أن يشجع الطلاب على الانتظام في الحضور، مشيرًا إلى أن الأنشطة التربوية لها دور مهم في تكوين شخصية الطالب إلى جانب التحصيل الدراسي.