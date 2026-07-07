شجعوا الفراعنة.. نقابة الصحفيين تتحول إلى مدرج جماهيري في ليلة مصر والأرجنتين

في ليلة ينتظرها ملايين المصريين، تتحول نقابة الصحفيين إلى مدرج جماهيري كبير، عندما تفتح أبوابها مساء اليوم الثلاثاء 7 يوليو أمام أعضائها وأسرهم لمؤازرة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، ضمن احتفالية موسعة تحمل شعار «شجعوا الفراعنة من بيتكم الثاني»، تجمع بين المشاهدة الجماعية، والسحب على 342 هدية، وفقرات ترفيهية للأطفال والصحفيين، في أجواء وطنية تليق بالمشوار التاريخي الذي يقدمه المنتخب المصري في البطولة.



لجنة الخدمات والتكنولوجيا



وتنظم الاحتفالية لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالنقابة برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، بعد النجاح اللافت الذي حققته احتفالية مباراة مصر وأستراليا، والتي شهدت حضورًا كثيفًا من الصحفيين وأسرهم لمؤازرة المنتخب الوطني في تأهله التاريخي إلى دور الـ 16. وتقام الاحتفالية الخاصة بالمباراة الخامسة للفراعنة في المونديال برعاية 6 شركات، عبر خمس شاشات عرض كبيرة موزعة على ثلاثة أدوار بمقر النقابة.



ولا تقتصر الاحتفالية على مشاهدة المباراة فحسب، بل تعكس رؤية نقابة الصحفيين في أن يكون مقرها مساحة وطنية واجتماعية تجمع أعضاءها وأسرهم في المناسبات التي توحد المصريين، وترسخ مفهوم النقابة باعتبارها البيت الثاني لأعضائها، إلى جانب دورها المهني والخدمي.



برنامج الاحتفالية

تبدأ فعاليات اليوم بفتح باب التسجيل أمام مسرح النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، من خلال موظفي النقابة مباشرة.



وفي تمام الخامسة مساءً يُغلق باب التسجيل نهائيًا، لتبدأ مراسم السحب العلني على الجوائز فوق خشبة مسرح النقابة، قبل انطلاق المباراة بساعتين.



وفي السابعة مساءً تنطلق صافرة بداية المباراة، لتبدأ المشاهدة الجماعية في مختلف قاعات النقابة وسط أجواء جماهيرية حماسية.



أماكن مشاهدة المباراة

تُعرض المباراة عبر خمس شاشات عرض كبيرة، مقدمة من شركة أورا ديفلوبرز، موزعة على النحو التالي:

• شاشة كبيرة بمسرح النقابة.

• شاشتان بالدور الرابع: الأولى داخل قاعة محمد حسنين هيكل، والثانية باستراحة الدور الرابع.

• شاشتان بالدور الثامن: الأولى داخل المطعم، والثانية برووف الدور الثامن.



السحب على الهدايا

يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة خلال الاحتفالية 342 هدية، مقدمة من الشركات الراعية، موزعة على النحو التالي:

• 100 قسيمة شراء من شركة كازيون ماركت.

• 100 قسيمة شراء من حلواني العبد.

• 20 هدية من شركة دريم 2000 عبارة عن أجهزة منزلية وإلكترونية.

• 100 تي شيرت لمنتخب مصر هدية مقدمة من تطبيق فريدة العقاري.

• 22 هدية مقدمة من شركة ليمتلس ناتشورالز للمكملات الغذائية.



فقرات ترفيهية للأطفال والزملاء

وعلى هامش الاحتفالية، يشارك الفنان والرسام أحمد علوي في رسم العلم المصري على وجوه الأطفال والزملاء، لإضفاء أجواء احتفالية تواكب الحدث الوطني وتزيد من حماس الجماهير داخل النقابة.



شروط المشاركة

يقتصر الاشتراك في السحب على أعضاء نقابة الصحفيين فقط، بينما يحق لأفراد الأسرة حضور الاحتفالية ومشاهدة المباراة دون المشاركة في السحب.



وتهيب لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالزملاء الراغبين في الاشتراك الالتزام بالحضور الشخصي، إذ لن يُسمح لأي صحفي بالتسجيل نيابة عن صحفي آخر أو عن أي فرد من أفراد أسرته. ويُشترط إحضار كارنيه عضوية النقابة لإتمام التسجيل، والذي يتضمن إثبات اسم الصحفي واسم الجريدة أو المؤسسة الصحفية ورقم العضوية.



وفاءً لمن فارقونا

ويحق لأسر الزملاء والزميلات المتوفين المشاركة في السحب باسم الزميل أو الزميلة الراحلين، شريطة أن يكون من يقوم بالتسجيل مشتركًا في مشروع العلاج، مع تقديم كارنيه الاشتراك، وسيُخصص لهم موظف للتسجيل وسيكون لهم سحب خاص وفاء لزملائنا الذين فارقونا.



وتؤكد اللجنة أنه فور غلق باب التسجيل في تمام الخامسة مساءً، لن تُقبل أي أسماء جديدة أو تُضاف إلى كشوف السحب تحت أي ظرف، ضمانًا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.



ويُجرى السحب علنًا على خشبة مسرح النقابة، حيث يُعلن عن كل جائزة أولًا، ثم يُسحب عليها مباشرة، يلي ذلك تسليمها للفائز وسط حضور الزملاء، بما يكفل أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص.



ويُشترط لاستلام الجائزة وجود الفائز داخل مسرح النقابة وقت إعلان اسمه، وفي حال عدم تواجده أو عدم استجابته فور المناداة عليه، يُعاد السحب مباشرة لاختيار فائز آخر من بين الصحفيين الحاضرين.



كما تقرر استبعاد الزملاء الثلاثين الذين فازوا في السحب خلال احتفالية مباراة مصر وأستراليا من المشاركة في السحب الحالي، إتاحةً للفرصة أمام أكبر عدد ممكن من أعضاء النقابة للفوز بالجوائز.



وفي ختام البيان، تتوجه نقابة الصحفيين بخالص الشكر والتقدير إلى الشركات الست الراعية للاحتفالية، وهي: أورا ديفلوبرز، وكازيون ماركت، وحلواني العبد، و ودريم 2000، وتطبيق Farida، وليمتلس ناتشورالز، تقديرًا لمساهمتها في إدخال البهجة على الصحفيين وأسرهم، ودعمها لفعاليات النقابة وتعزيز دورها بوصفها البيت الثاني لأعضائها.



وتدعو النقابة أعضاءها وأسرهم إلى الحضور مبكرًا والمشاركة في هذه الليلة الوطنية، التي تمتزج فيها متعة كرة القدم بروح الأسرة والانتماء، دعمًا لمنتخب مصر في مشواره المونديالي، وتجسيدًا لروح التضامن التي تجمع أبناء المهنة تحت سقف بيتهم الثاني.