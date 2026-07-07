موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي وانطلاق فعاليات مبادرة خط البداية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في زيارة مفاجئة

محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالخارجة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة مفاجئة صباح اليوم، بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى إنجاز الطلبات والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز.

والتقت بالمواطنين متلقي الخدمات واستمعت إلى عدد من المطالب والشكاوى المقدمة، موجهةً بسرعة بحثها وإفادة المواطنين بما تم من إجراءات، وتذليل أي معوقات وتبسيط الإجراءات، والدفع بعدد إضافي من العاملين بالوحدة المحلية؛ لسرعة الإنجاز والتيسير على المواطنين وتقليل زمن الانتظار، ودعم المركز بعدد من أجهزة التبريد والتهوية، بالتزامن مع الإقبال المتزايد وارتفاع درجات الحرارة.

كما حَرِصت على التأكيد على سرعة التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، والتأكد من استيفاء إجراءات التراخيص المطلوبة للبناء قبل الشروع في أي أعمال بناء؛ لتفادي الإزالة الفورية لأي تعدٍ غير قانوني.

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "خط البداية" بمحافظة الوادي الجديد

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "خط البداية"، إحدى المبادرات التابعة لمبادرة "نتشارك" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة الممثلة فى الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب(الإدارة العامة للتثقيف السياسي وبرلمان النشء والشباب) بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمنفذة بنادى تعمير الصحارى بالخارجة بالوادى الجديد.

تنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الشباب، الذين تفاعلوا مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي تضمنها اليوم الأول للمبادرة، في أجواء اتسمت بالحيوية والإيجابية، بما يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، لتنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة، والتي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.

وأكد القائمون على تنفيذ المبادرة استمرار الفعاليات وفق الخطة التنفيذية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، بما يتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين الشباب بمختلف المحافظات.