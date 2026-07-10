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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دراسة صادمة.. طفلك ليس الوحيد المدمن على الهاتف

طفلك ليس الوحيد المدمن على الهاتف
طفلك ليس الوحيد المدمن على الهاتف
شيماء عبد المنعم
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كشفت دراسة منشورة في المجلة العلمية Frontiers in Psychology، أن انشغال الآباء المستمر بالهواتف والأجهزة الرقمية قد يؤثر سلبا في جودة التواصل العاطفي مع الأبناء، وربما يترك آثارا بعيدة المدى على تطورهم النفسي والاجتماعي.

ووفقا للدراسة، فإن الآباء الذين ينشغلون باستمرار بأجهزتهم قد يضعفون دون قصد الرابط العاطفي مع أطفالهم، ما قد يترك آثارا طويلة المدى.

وشملت الدراسة نحو 600 مراهق أمريكي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، حيث أفاد العديد منهم بأنهم شعروا بالتجاهل أو بأنهم في المرتبة الثانية عندما كان آباؤهم منشغلين بهواتفهم.

المشكلة ليست الهاتف بل الشعور بالتجاهل

وجد الباحثون أن الاستخدام المفرط للهواتف من جانب مقدمي الرعاية قد يرتبط بما يعرف بـ"التعلق غير الآمن"، وهو نمط قد يجعل الأطفال أكثر عرضة للقلق أو تجنب العلاقات أو ضعف الثقة بالنفس في المستقبل.

وقال Don Grant، عالم النفس الإعلامي وخبير الإدمان وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، إن هذه التأثيرات قد تستمر حتى مرحلة البلوغ إذا لم تتم معالجتها، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بعدد الساعات التي يقضيها الوالدان على الهاتف، بل بوجودهما الجسدي مع غياب التواصل العاطفي.

وأوضح أن بعض الأطفال قد يتذكرون حضور آبائهم للمناسبات المدرسية أو المباريات الرياضية، لكنهم يتذكرون أيضا أن آباءهم كانوا ينظرون باستمرار إلى شاشات هواتفهم بدلا من متابعة اللحظات التي كانوا يعيشونها معهم.

هواتف الآباء قد تؤثر في علاقة الأطفال بهم أكثر من وقت الشاشة نفسه

تغيير زاوية النظر إلى مشكلة الشاشات

تختلف هذه الدراسة عن الأبحاث السابقة التي ركزت غالبا على تأثير الاستخدام المفرط للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، إذ تسلط الضوء هذه المرة على سلوك الوالدين أنفسهم وكيف ينظر الأطفال إلى عاداتهم الرقمية.

وتندرج النتائج ضمن مجموعة متزايدة من الأبحاث حول ظاهرة تعرف باسم "التدخل التكنولوجي" Technoference، وهي فكرة تشير إلى أن الأجهزة الرقمية قد تتسبب بهدوء في تعطيل العلاقات المباشرة بين الأشخاص.

وبينما ركزت دراسات سابقة على تأثير هذه الظاهرة في العلاقات العاطفية بين الشريكين، تشير الدراسة الجديدة إلى أن التأثير نفسه قد يظهر في العلاقة بين الآباء والأبناء.

كما تتوافق النتائج مع توجهات أوسع، إذ أظهرت بيانات حديثة أن نسبة كبيرة من المراهقين يرون أن آباءهم ينشغلون أحيانا بهواتفهم أثناء التفاعل معهم، في حين أن عددا أقل من الآباء يعتقدون أنهم يفعلون ذلك.

الأطفال لا يتذكرون الشاشات بل من كان ينظر إليهم

وترى الدراسة أن النقاش حول وقت الشاشة يحتاج إلى إعادة توجيه، فبعد سنوات من القلق بشأن تعلق الأطفال بهواتفهم وأجهزتهم، قد يكون السؤال الأهم هو: ماذا يرى الأطفال عندما يرفعون أعينهم عن شاشاتهم؟

فاللحظات التي تبقى في ذاكرة الأطفال غالبا ليست تلك التي قضوها أمام الأجهزة، بل تلك التي شعروا فيها بأن الأشخاص الذين يريدون التواصل معهم كانوا ينظرون إليهم ويشاركونهم اللحظة.

إدمان الهاتف وقت الشاشة تأثير الهواتف على الأطفال

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