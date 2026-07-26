نصر الدين عزام: بيان اتحاد الكرة يعزز الرقابة المالية

أكد نصر الدين عزام المحامي الدولي أن بيان اتحاد الكرة يعزز الرقابة المالية ويواكب المعايير الدولية في ترخيص الأندية.

وقال نصر الدين عزام عبر فيسبوك:

بيان اتحاد الكرة يعكس توجهًا جديدًا لإظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم داخل الأندية، وليس الاكتفاء بما هو مدون في العقود.

الرقابة لم تعد تقتصر على عقد العمل، بل تشمل جميع المبالغ والمزايا التي يحصل عليها اللاعب أو المدرب من النادي أو أي شركة تابعة له.

الرواتب، والمكافآت، وحقوق الصورة، ومقابل استغلال الاسم أو العلامة التجارية، تدخل جميعها ضمن نطاق الإفصاح والرقابة المالية.

لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تعتمد مبدأ "الحقيقة الاقتصادية"، أي احتساب القيمة الفعلية للعقود بغض النظر عن شكلها أو جهة السداد.

الجهات الرقابية تملك صلاحية إعادة تقييم العقود إذا تبين أن قيمتها لا تعكس القيمة السوقية العادلة.

استخدام شركات الكرة أو الشركات التابعة لإخفاء القيمة الحقيقية للعقود أو الالتزامات المالية لم يعد مقبولًا وفق المعايير الحديثة.

قواعد الدوري الإنجليزي تطبق النهج نفسه من خلال مراجعة مستقلة للمعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان عدالتها.

المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر دقة على الترتيبات المالية والتعاقدية، مع إلزام الأندية بالإفصاح الكامل.

ثبوت أي مخالفة قد يؤدي إلى تصحيح البيانات المالية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح.

الشفافية والإفصاح الكامل يمثلان أساس العدالة المالية وحماية نزاهة المنافسة وفق أحدث المعايير الدولية.