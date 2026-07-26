وفد الاتحاد المصري في تنزانيا لحضور ورشة "فيفا" لمديري التطوير ومدربي منتخبات الناشئين

توجه صباح اليوم، الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعبدالستار صبري، المدرب العام لمنتخب الشباب، وكريم أيمن، مدرب منتخب الشباب إلى تنزانيا، لحضور ورشة العمل، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زنزبار بإثيوبيا بمشاركة 10 دول، من المتأهلين لكأس العالم بقطر للناشئين 2026، وبمشاركة محاضرين من ألمانيا وأيرلندا وإنجلترا.

وتتضمن ورشة العمل، تبادل الخبرات بين مديري التطوير والتعليم ومدربي منتخبات الناشئين في الدول العشر، والاطلاع على أحدث أساليب التدريب.

وتأتي المشاركة المصرية في هذه الدورة، في ضوء اهتمام الاتحاد المصري لكرة القدم، بتطوير الكوادر الفنية بالاتحاد واكتساب الخبرات الدولية لنقلها إلى المدربين المصريين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة 4 أيام من 27 إلى 30 يوليو الحالي.