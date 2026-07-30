الصين والاتحاد الأوروبي يعقدان الاجتماع الثاني لآلية التشاور التجاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم /الخميس/ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على عقد الاجتماع الثاني لآلية التشاور التجاري والاستثماري خلال فصل الخريف من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يادونج، في مؤتمر صحفي دوري، إن الصين والاتحاد الأوروبي عملا معا بنشاط خلال الشهر الماضي لتنفيذ نتائج الاجتماع الأول، وأجريا مؤخرا مشاورات مكثفة واستكملا الاستعدادات اللازمة للاجتماع الثاني.

وذكر أن فرق العمل من كلا الجانبين عقدت أكثر من 20 جلسة تشاور، وأن مسارات العمل الأربعة ضمن آلية التشاور التجاري والاستثماري بين الصين والاتحاد الأوروبي أجرت تبادلا معمقا ومهنيا للآراء حول الشواغل الاقتصادية والتجارية لكل منهما.

وأشار إلى أن (بكين) مستعدة لمواصلة التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على احترام كل منهما للآخر، والعمل مع الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وذلك لاستكشاف حلول عملية وممكنة لمخاوف كل منهما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التنمية المتوازنة والإيجابية للتجارة الثنائية، والحفاظ على استقرار وتوازن الشراكة التجارية الرئيسية بين الصين والاتحاد الأوروبي.