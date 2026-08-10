خلاف بسبب إيجار محل.. القبض على شخصين تعدبا على آخر بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وشقيقه بالتعدى عليه وشقيقه بالضرب وإحداث إصابتهما بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيق القائم على النشر (عامل "مصاب بجرح وكدمات وسحجات متفرقة") وبسؤاله إتهم (المشكو فى حقهما) مقيمين بمحافظة البحيرة ، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول قيمة إيجار محل ملك والد القائم على النشر ومستأجر لوالد المشكو فى حقهما كائن بدائرة مركز شرطة المحمودية.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما الظاهران بمقطع الفيديو (عامل "زوج شقيقة الشاكى" ، وشقيقه – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

