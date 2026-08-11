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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة في محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية.. السبت

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 15 أغسطس 2026، المرافعة في محاكمة 23 متهما، في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1093 لسنة 2022 حصر أمن دولة علي، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية لجان الدعم المالي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 30 نوفمبر 2024، المتهمون الأول والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

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