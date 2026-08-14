ضبط المتهم بالتعدي على طالب وسرقته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقته بالإكراه بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من (طالب"مصاب بجروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال قيامه بممارسة عمله كبائع متجول بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى منه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول ، المبلغ المالى المستولى عليهما – الأداة المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.