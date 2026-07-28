صدمة للملكي.. مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع رودري إلى ريال مدريد

يتمسك مانشستر سيتي باستمرار نجمه الإسباني رودري ضمن صفوف الفريق، رغم الاهتمام المتزايد من ريال مدريد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك"، فإن إدارة ريال مدريد لم تتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي أو تدخل في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط الإسباني، رغم رغبتها في التعاقد معه.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإنجليزي يدرس الإبقاء على رودري حتى نهاية الموسم المقبل، حتى وإن كان ذلك قد يفتح الباب أمام رحيله مجانًا مع انتهاء عقده في صيف 2027.

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة مانشستر سيتي في الحفاظ على ركائز الفريق، خاصة بعد خسارة بيرناردو سيلفا، إذ لا ترغب الإدارة في التفريط بقائد آخر خلال فترة انتقالات واحدة.

وشارك رودري، البالغ من العمر 30 عامًا، في 33 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.