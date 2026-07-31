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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصور الأولى من كواليس فيلم “المصيف”.. واستئناف التصوير خلال أيام

كواليس فيلم المصيف
كواليس فيلم المصيف
أحمد البهى

يستعد المخرج والمؤلف سليم العدوي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد “المصيف” خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

تفاصيل المصيف: 

ويخوض العدوي من خلال “المصيف” أولى تجاربه السينمائية كمخرج ومؤلف، مقدمًا عملًا دراميًا اجتماعيًا، يعتمد على تعدد الشخصيات وتشابك الخطوط الدرامية، في معالجة ترصد جوانب مختلفة من الواقع الاجتماعي، حيث تدور الأحداث داخل أحد منتجعات الأثرياء بالساحل الشمالي، ويناقش عددًا من القضايا الاجتماعية، من بينها الصراع الطبقي، وذلك أثناء فترة المصيف.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، وسارة عبد الرحمن، ونبيل عيسى، وميدو عادل، إلى جانب مجموعة من الممثلين الشباب والوجوه الجديدة وضيوف الشرف. والفيلم من إنتاج بلاك بوكس برودكشنز، بالتعاون مع فيكتوري برودكشنز.

سليم العدوي المصيف عمرو عبد الجليل

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