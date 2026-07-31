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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عاطل تعدى على صاحب مقهى بسلاح أبيض بالفيوم

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" بالفيوم.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طامية من (مالك مقهى – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته محدثاً إصابته "بجروح قطعية بالرأس والبطن" وذلك عقب معاتبته له لقيامه بعرقلة نجله أثناء سيره داخل المقهى.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه ("عنصر جنائى" – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط "السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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