برلماني: 50% من الأطباء هاجروا بسبب ضعف الرواتب

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من الأطباء يهاجرون إلى خارج البلاد بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن رواتب شريحة كبيرة من الأطباء تتراوح بين 2500 و6000 جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري 9000 جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه إذا كان عدد الأطباء في مصر يبلغ نحو 280 ألف طبيب، فإن ما يقرب من 130 ألفًا منهم هاجروا إلى الخارج، أي ما يقارب 50% من إجمالي الأطباء.

ولفت إلى أن بعض الأطباء يتعرضون لمشكلات أثناء أداء عملهم داخل المستشفيات، مؤكدًا أن كل طبيب يحتاج إلى حماية أمنية تضمن سلامته، في ظل تعرض بعضهم لاعتداءات من أسر المرضى.

وأشار إلى وجود مشكلات في منظومة تأمين المستشفيات، موضحًا أن خدمات الأمن تُسند إلى شركات خاصة، وأن بعض أفراد الأمن قد يسمحون بدخول أعداد كبيرة من الزائرين، رغم أن اللوائح تسمح بمرافق أو زائر واحد فقط.

وطالب بتغليظ العقوبات على كل من يعتدي على طبيب داخل المستشفيات، للحد من تكرار هذه الوقائع، مشيرًا إلى ما شهدته إحدى المستشفيات في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مؤخرًا من مشاجرة بين أفراد من أسرة مريضة وأسرة طبيبة، والتي أثارت جدلًا واسعًا.