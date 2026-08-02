قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بـ5880 جنيها
نشأت الديهي: زيادة أسعار الكهرباء قرار مدروس والدولة ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة
هتلحق طب أسنان.. مؤشرات القبول في كليات الطب والصيدلة والهندسة بتنسيق المرحلة الأولى
مصرع طالبة قبل حفل تخرجها في حادث تصادم بطنطا
التعليم: الدين مادة أساسية خارج المجموع في البكالوريا..والنجاح فيها من 70%
هيثم فاروق: كنت أتوقع انتقال صلاح لأمريكا.. والزمالك كبير أفريقيا مهما غاب
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق الحماية الاجتماعية.. والدولة تتحمل 371 مليار جنيه كدعم
تدريس مواد جديدة في البكالوريا المصرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ..تفاصيل عاجلة
تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان
انقطاع المياه عن مدينة منفلوط وعدد من القرى
هل يستطيع الطالب تغيير مساره في البكالوريا المصرية "لو غير رأيه"؟|التعليم ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: 50% من الأطباء هاجروا بسبب ضعف الرواتب

الأطباء
الأطباء
اخبار التوك شو

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من الأطباء يهاجرون إلى خارج البلاد بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن رواتب شريحة كبيرة من الأطباء تتراوح بين 2500 و6000 جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري 9000 جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه إذا كان عدد الأطباء في مصر يبلغ نحو 280 ألف طبيب، فإن ما يقرب من 130 ألفًا منهم هاجروا إلى الخارج، أي ما يقارب 50% من إجمالي الأطباء.

ولفت إلى أن بعض الأطباء يتعرضون لمشكلات أثناء أداء عملهم داخل المستشفيات، مؤكدًا أن كل طبيب يحتاج إلى حماية أمنية تضمن سلامته، في ظل تعرض بعضهم لاعتداءات من أسر المرضى.

وأشار إلى وجود مشكلات في منظومة تأمين المستشفيات، موضحًا أن خدمات الأمن تُسند إلى شركات خاصة، وأن بعض أفراد الأمن قد يسمحون بدخول أعداد كبيرة من الزائرين، رغم أن اللوائح تسمح بمرافق أو زائر واحد فقط.

وطالب بتغليظ العقوبات على كل من يعتدي على طبيب داخل المستشفيات، للحد من تكرار هذه الوقائع، مشيرًا إلى ما شهدته إحدى المستشفيات في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مؤخرًا من مشاجرة بين أفراد من أسرة مريضة وأسرة طبيبة، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

الأطباء مجلس النواب راتب الطبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رسميا .. إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

ترشيحاتنا

ملادينوف

أول تعليق من رئيس مجلس السلام في غزة على الضربات الإسرائيلية للقطاع

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والأردني أهمية التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والأردني أهمية التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة

"سي بي إس نيوز": الإدارة الأمريكية تكشف معلومات أقل عن الحرب على إيران رغم تعهداتها بالشفافية

"سي بي إس نيوز": الإدارة الأمريكية تكشف معلومات أقل عن الحرب على إيران رغم تعهداتها بالشفافية

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد