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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صاحب رسالة سامية.. محافظ أسوان ينعى الدكتور حامد مكى نقيب الأطباء بالمحافظة

نعى
نعى
محمد عبد الفتاح

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان ، الذى وافته المنية اليوم ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص فى خدمة المرضى والقطاع الطبى تاركاً بصمة إنسانية ومهنية مشرفة ستظل محل تقدير وإعتزاز الجميع .

وأكد محافظ أسوان أن الفقيد كان نموذجاً للطبيب الإنسان ، وصاحب رسالة سامية ، وأسهم بجهوده المخلصة فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة أبناء المحافظة ، كما تميز بحسن الخلق والتفانى فى أداء رسالته مما أكسبه محبة وإحترام الجميع .

نعى

وتقدم المهندس عمرو لاشين بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ، وأعضاء نقابة الأطباء ، وجموع الأطباء وأبناء محافظة أسوان ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

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