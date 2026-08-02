صاحب رسالة سامية.. محافظ أسوان ينعى الدكتور حامد مكى نقيب الأطباء بالمحافظة

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى ، المغفور له بإذن الله الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان ، الذى وافته المنية اليوم ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص فى خدمة المرضى والقطاع الطبى تاركاً بصمة إنسانية ومهنية مشرفة ستظل محل تقدير وإعتزاز الجميع .

وأكد محافظ أسوان أن الفقيد كان نموذجاً للطبيب الإنسان ، وصاحب رسالة سامية ، وأسهم بجهوده المخلصة فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة أبناء المحافظة ، كما تميز بحسن الخلق والتفانى فى أداء رسالته مما أكسبه محبة وإحترام الجميع .

نعى

وتقدم المهندس عمرو لاشين بخالص التعازى وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ، وأعضاء نقابة الأطباء ، وجموع الأطباء وأبناء محافظة أسوان ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .