رئيس هيئة ميناء دمياط يكشف تفاصيل السيطرة على حريق سفينة التغويز

كشف اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، تفاصيل التعامل مع الحريق الذي اندلع على متن سفينة التغويز يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن سرعة اتخاذ القرار والاحترافية في التنفيذ أسهمتا في تأمين الميناء ومنع امتداد الحريق.



وقال رئيس هيئة ميناء دمياط رئيس الهيئة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الحريق كان محدودًا في بدايته، وتم على الفور الدفع باللنشات البحرية للتعامل مع الموقف، موضحًا أنه بعد صعود المرشد إلى السفينة تبين أن طاقمها كان قد غادرها بالكامل، الأمر الذي استدعى طلب الإذن من الفريق كامل الوزير لإخراج السفينة من الميناء حفاظًا على سلامة المنشآت.

وأضاف أن قرار سحب السفينة كان ضروريًا في ظل وجود 15 سفينة تعمل داخل الميناء، إلى جانب 3 محطات بتروكيماويات، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ القرار كان سيشكل خطورة كبيرة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات نُفذت باحترافية عالية.

وأوضح أن فريق العمل، المكون من ستة أفراد فقط، نجح في سحب السفينة لمسافة نحو 3.5 كيلومتر خارج الميناء، قبل قطرها إلى منطقة آمنة داخل الحاجز الشرقي، حيث دفعت وزارة البترول بفنيين لتقييم حالتها، لافتًا إلى أن السفينة تحتاج إلى بعض الإصلاحات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ومن ناحية أخرى أشار اللواء طارق عدلي عبد الله إلى أن ميناء دمياط شهد توسعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، رفعت مساحته إلى نحو 35 كيلومترًا مربعًا، مؤكدًا أن جميع العاملين بالميناء من الكوادر المصرية الشابة، معربًا عن فخره بما حققوه من إنجازات وما أظهروه من كفاءة في إدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة.