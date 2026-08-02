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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا قال الفريق كامل الوزير لـ"نشأت الديهي" بعد حادث ميناء دمياط

نشأت الديهى
نشأت الديهى
شيماء جمال

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن ما قاله له الفريق كامل الوزير بشأن ميناء دمياط بعد الحادث الذي تعرض له يوم الأربعاء الماضي.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "لما كلمت الفريق كامل وسألته عن ميناء دمياط علشان أطمئن قالي خد كاميراتك وروح صور براحتك وأنا مش معاك وعلشان كده أنا جيت اليوم".


وأضاف أن ميناء دمياط، الواقع على بعد نحو 209 كيلومترات من القاهرة، تصدر عناوين الأخبار خلال الأيام الماضية على خلفية الحريق الذي اندلع بإحدى سفن التغييز في 29 يوليو الماضي، مؤكدًا أن تعامل الدولة مع الأزمة اتسم بالاحترافية والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأوضح أن وزارة البترول أعلنت في بيانها وقوع الحريق، وأكدت في الوقت نفسه استمرار أعمال الشحن والتفريغ داخل الميناء بصورة طبيعية، دون أي تأثير على حركة التشغيل، لافتًا إلى أن الوزارة لم تعلن أسباب الحادث، وتركت الأمر للجهات المختصة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية التزمت بالرواية الرسمية ولم تنجر وراء التكهنات، مؤكدًا أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها بالكامل خلال وقت قصير.
وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث كان نتيجة مسيرة، وأن الجهات المختصة تتعامل مع حطامها لتحديد مصدرها ومسارها، مشددًا على أن الدولة المصرية لا يمكن أن تستبق نتائج التحقيق أو تعلن معلومات قبل اكتمال الصورة.
وأكد أن إدارة الأزمة عكست سرعة اتخاذ القرار والحرفية في التعامل مع الموقف، مشيدًا بما وصفه بحالة التماسك التي أظهرها الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الجميع "على قلب رجل واحد"، داعيًا إلى عدم تضخيم الأحداث أو الانسياق وراء الشائعات حتى انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج الرسمية.

الفريق كامل الوزير نشأت الديهي حادث ميناء دمياط دمياط

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