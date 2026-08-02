أول تعليق من متحدث الكهرباء على شكاوى قطع الكهرباء في المحافظات

علق منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على وجود شكاوى عديدة من انقطاع الكهرباء في محافظات المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط لعدة ساعات.



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار": "أتحفظ على انقطاع لعدة ساعات، فهناك منظومة متكاملة من الوزارة لتلقي الشكاوى والبلاغات، والخط الساخن يعمل 24 ساعة، وفرق دعم موجودة على الأرض، مثل التدخل السريع".

وأوضح، أن هذه المنظومة يتم متابعتها على مدار اليوم، وهناك توجيهات من وزير الكهرباء بالتواجد الميداني، وبخاصة خلال هذا الوقت من السنة، ولا يوجد انقطاعات بالساعات في محافظات، وهذا أمر لم يحدث".

وأردف: "كان هناك موضوع منذ أيام في محافظة الشرقية منذ أيام، وتم التعامل معه، حيث خرج أحد المحولات، وفي أقل وقت زمني تم توفير التغذية، وتم الدفع بـ15 وحدة طوارئ متنقلة لتوليد الكهرباء".