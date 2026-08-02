رئيس هيئة ميناء دمياط: نعتمد على منظومة إلكترونية تتابع حركة السفن لحظة بلحظة

أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن جميع التحركات داخل المسطح المائي للميناء تخضع لمتابعة دقيقة من خلال برج الإرشاد، الذي يتيح لضباط الإرشاد مراقبة حركة السفن بشكل لحظي لضمان انتظام وسلامة العمليات الملاحية.



وأوضح رئيس الهيئة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، من داخل ميناء دمياط، أن ميناء دمياط يضم حاليًا 30 رصيفًا بإجمالي أطوال تصل إلى 9 كيلومترات، مشيرًا إلى أن أطوال الأرصفة كانت تبلغ نحو 6 كيلومترات قبل افتتاح محطة "تحيا مصر"، التي أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتعزيز قدراته التشغيلية.

وأضاف أن برج الإرشاد مزود بمنظومة إلكترونية متطورة تتيح متابعة جميع تحركات السفن داخل الميناء، إلى جانب مراقبة معدلات تفريغ وشحن البضائع، وتحديد مواعيد انتهاء عمليات التداول لكل سفينة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن انتظار السفن.

وأشار اللواء طارق عدلي عبد الله إلى أن ميناء دمياط سجل خلال العام الماضي تداول نحو 46.4 مليون طن من البضائع، وهو أعلى معدل يحققه الميناء منذ إنشائه، بما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية وكفاءة منظومة التشغيل والخدمات المينائية.