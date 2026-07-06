عرض النسخة المرممة من الأراجوز .. الأربعاء

يقيم المركز القومى للسينما العرض الأول لفيلم "الأراجوز" للمخرج هانى لاشين، فى نسخته المرممة، وذلك يوم الأربعاء المواقق 8 يوليو ، في تمام الساعة السابعة مساء، بمركز الإبداع الفنى بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويتبع عرض الفيلم، ندوة بحضور الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج هانى لاشين ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، والناقد السينمائى سامح فتحى، بجانب عدد من صنّاع وأبطال الفيلم، ويدير الندوة المخرج أشرف فايق، لمناقشة تجربة ترميمه وإعادته للعرض من جديد.

فيلم "الأراجوز" من إنتاج سنة 1989، وقام بيطولته عمر الشريف، وميرفت أمين، وهشام سليم، وأحمد خليل، وإخراج هانى لاشين.

الحضور سيكون مجاني بأسبقية الحضور في مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.