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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تستعرض جمالها في أحدث إطلالة.. صور

نيللي كريم
نيللي كريم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت نيللي كريم الانظار بلوك كلاسيكي انيق باللون الاسود ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وكشفت الفنانة نيللي كريم عن تعرضها لفترة صعبة خلال عملها في دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أنها كانت تعاني من حالة اكتئاب مفاجئة دون سبب واضح، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأنها تعرضت للحسد أو السحر.

وخلال لقائها في بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني “علي ياسين” عبر قناة “الجديد” اللبنانية، أوضحت نيللي كريم أنها كانت تقضي ساعات طويلة يوميًا في الأوبرا، بداية من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، إلا أنها كانت تشعر خلال التدريبات بحالة من الحزن الشديد والانهيار، ما يدفعها إلى البكاء ومغادرة المكان والعودة إلى منزلها.

وأضافت أن هذه الحالة استمرت لفترة طويلة دون أي أسباب واضحة، مشيرة إلى أنها كانت ترفض الذهاب إلى التدريبات بسبب شعورها المستمر بالاكتئاب، وبعد فترة، سافرت برفقة والدها إلى روسيا، حيث كانت جدتها تقيم في إحدى المناطق الريفية، وهناك روت والدتها ما كانت تعانيه لإحدى صديقاتها.

نيللي كريم صور نيللي كريم إطلالة نيللي كريم

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