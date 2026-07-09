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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي: منتخب مصر أبهر العالم.. واللي بيجي علينا ما بيكسبش

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن منتخب مصر، رغم خروجه من كأس العالم، قدم بطولة تاريخية وخرج بصورة مشرفة أبهرت الجميع، مشددًا على أن ما تعرض له المنتخب من قرارات تحكيمية أثار جدلًا واسعًا على المستوى العالمي.

منتخب مصر 

وقال مهيب، خلال برنامجه "اللعيب" على قناة MBC مصر، إن منتخب مصر تعرض لـ"ظلم تحكيمي واضح"، مضيفًا: "اللي حصل كان ضرب كرسي في الكلوب، واللي بييجي على مصر ما بيكسبش". وأشار إلى أن حالات مشابهة حدثت في بطولات سابقة، لكن لم تحظَ بنفس الاهتمام، معتبرًا أن تمسك المدير الفني حسام حسن بحقوق المنتخب كشف الأمر أمام العالم.

وأضاف أن العديد من نجوم وأساطير كرة القدم العالمية تحدثوا عن أحقية مصر، مستشهدًا بتصريحات عدد من المحللين والحكام السابقين، مؤكدًا أن الانتقادات الدولية لما حدث تعكس حجم الجدل الذي أثارته المباراة.

وطالب مهيب اتحاد الكرة بعدم التزام الصمت، والتقدم بشكاوى وتقارير رسمية لضمان عدم تكرار ما حدث، مؤكدًا أن "حق منتخب مصر لازم يرجع"، وأن مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل أصبحت ضرورة.

وكشف الإعلامي أنه تواصل مع المدير الفني حسام حسن عقب المباراة، مؤكدًا أنه كان في حالة حزن شديدة بسبب طريقة الخروج، وقال له: "ما ينفعش نطلع بالطريقة دي، لو خسرنا بشكل طبيعي كنا هنقبل، لكن بالشكل ده لأ".

واختتم مهيب عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك عناصر واعدة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، مشيدًا برؤية حسام حسن في الدفع باللاعبين الشباب، ومطالبًا اتحاد الكرة بمواصلة دعم المشروع والعمل على اكتشاف المزيد من المواهب داخل مصر وخارجها.

منتخب مصر حسام حسن مهيب عبد الهادي

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