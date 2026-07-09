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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب فرنسا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد، بينما يطمح المنتخب الفرنسي إلى العبور نحو المربع الذهبي ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المنتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي، نظرًا لقيمة المنتخبين وما يقدمانه من مستويات قوية خلال البطولة. وتُنقل المباراة عبر القنوات الرياضية الناقلة للبطولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التابعة لها.

المغرب يواصل التألق ويحلم بإنجاز جديد
قدم المنتخب المغربي عروضًا مميزة منذ انطلاق الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تجاوز منتخب هولندا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الـ32، قبل أن يواصل عروضه القوية في دور الـ16، عندما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألق لاعب الوسط عز الدين أوناحي، الذي سجل هدفين وقاد منتخب بلاده إلى التفوق، بينما اختتم سفيان رحيمي الثلاثية بهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤكد جاهزية المنتخب المغربي لمواجهة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

فرنسا تبحث عن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي
على الجانب الآخر، وصل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي بعد مشوار شهد تفاوتًا في الأداء والنتائج. واستهل مشواره في الأدوار الإقصائية بفوز مريح على منتخب السويد بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب باراغواي في دور الـ16.

وعانى المنتخب الفرنسي أمام التنظيم الدفاعي لمنافسه، قبل أن ينجح في حسم اللقاء بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة السبعين، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب المغربي في مواجهة ينتظر أن تتسم بالقوة والإثارة، في ظل رغبة كل منتخب في مواصلة مشواره نحو لقب.

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