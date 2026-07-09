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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد العرض المسرحي «فتاة المترو» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصرى

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، العرض المسرحي “فتاة المترو”، الذي أُقيم على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تستضيفها محافظة الدقهلية لأول مرة، في إطار التعاون المثمر بين محافظة الدقهلية ووزارة الثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب المحافظ، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والمخرج عادل عبده، مدير المهرجان، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والدكتور عاطف خاطر، وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية، إلى جانب عدد من نجوم الفن والمسرح، وجمهور غفير من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن استضافة المحافظة للمهرجان القومي للمسرح المصري تمثل محطة مهمة في مسيرة استعادة الدور الثقافي والفني للمنصورة، وتعكس اهتمام الدولة بنشر الفنون الراقية وإتاحة الفعاليات الثقافية للجمهور في مختلف المحافظات.

وأشار  " مرزوق" إلى أن الإقبال الكبير من أبناء الدقهلية على فعاليات المهرجان يؤكد ما تتمتع به المحافظة من وعي ثقافي وحب للفنون، ويعكس نجاح التعاون بين محافظة الدقهلية ووزارة الثقافة في تقديم برنامج فني وثقافي يليق بتاريخ المنصورة ومكانتها.

ويواصل المهرجان فعالياته بمدينة المنصورة حتى 12 يوليو 2026، متضمنًا عروضًا مسرحية وورشًا فنية وندوات فكرية وماستر كلاس، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والمتخصصين في المسرح المصري.

الدقهلية مسرح مهرجان فتاة المترو

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