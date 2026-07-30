82 طن مشتريات الذهب في 4 دول عربية والقيمة ترتفع 43%

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع إجمالي مشتريات السعودية ومصر والإمارات والكويت من الذهب إلى نحو 82.1 طن خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 87.5 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغ 6.2%، في وقت ارتفعت فيه القيمة الدولارية للمشتريات بنحو 43% مدفوعة بالزيادة الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر.

واعتمد التحليل على بيانات مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) وتقرير Gold Demand Trends Q2 2026 الصادر عن Metals Focus، مع إعادة تصنيف وتحليل بيانات المشغولات الذهبية والسبائك والعملات، وقياس تطورات الطلب في الأسواق الأربع، إلى جانب مقارنة أداء الربعين الأول والثاني من العام.

تحول واضح نحو الذهب الاستثماري

أظهر التقرير تغيرًا ملحوظًا في هيكل الطلب على الذهب، حيث انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 47.35 طنًا خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بـ 58.57 طنًا في الفترة نفسها من 2025، بتراجع بلغ 19.2%.

في المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 34.71 طنًا مقابل 28.94 طنًا خلال النصف الأول من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 20%، بما يعكس تحولًا متزايدًا نحو الذهب باعتباره أداة للادخار والاستثمار.

وقال وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن انخفاض الطلب لم يكن نتيجة تراجع الإقبال على الذهب بقدر ما يعكس تغيرًا في سلوك المستهلكين، مع زيادة التوجه نحو السبائك والعملات على حساب المشغولات في ظل ارتفاع الأسعار.

القيمة ترتفع رغم تراجع الكميات.. والسعودية تتصدر الأسواق

ورغم انخفاض الكميات المشتراة، ارتفعت القيمة التقديرية لمشتريات الدول الأربع من الذهب من نحو 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 12.4 مليار دولار في النصف الأول من 2026، نتيجة صعود متوسط سعر الأوقية من 3070 دولارًا إلى نحو 4690 دولارًا، بزيادة بلغت 52.8%.

وتصدرت السعودية الأسواق الأربع بإجمالي طلب بلغ 32.3 طنًا، تلتها مصر بنحو 21.98 طنًا، ثم الإمارات 19.6 طنًا، فيما سجلت الكويت 8.18 طنًا.

وأشار التقرير إلى أن السعودية لا تزال أكبر سوق من حيث حجم الطلب، بينما سجلت الإمارات أكبر تراجع في إجمالي المشتريات، في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب على السبائك والعملات حجم الطلب على المشغولات في كل من مصر والكويت.

الدول الأربع تستحوذ على 64% من طلب الشرق الأوسط

أكد التقرير أن السعودية ومصر والإمارات والكويت استحوذت مجتمعة على نحو 64.4% من إجمالي الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغ إجمالي الطلب الإقليمي نحو 127.4 طنًا.

كما أظهرت بيانات الربع الثاني من العام استمرار التحول نحو الذهب الاستثماري، إذ استقر إجمالي الطلب عند نحو 41 طنًا، بينما انخفضت مشتريات المشغولات بنسبة 6.2%، مقابل ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 9.5% مقارنة بالربع الأول.

وأوضح وليد فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب أعاد تشكيل قرارات الشراء لدى المستهلكين، حيث أصبحت السبائك والعملات أكثر جاذبية للراغبين في الادخار والتحوط، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام سيظل مرتبطًا بمسار أسعار الذهب العالمية وأسعار الفائدة وقوة الطلب الاستهلاكي.