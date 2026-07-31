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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري.. توقعات شعبة الذهب بشأن المعدن الأصفر

الذهب
الذهب
البهى عمرو

في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يظل الذهب في صدارة اهتمامات المستثمرين والمواطنين باعتباره الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين. 

ومع ترقب تطورات الاقتصاد العالمي وتحركات البنوك المركزية، تتزايد التوقعات بشأن اتجاه أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات من بعض الخبراء بإمكانية استمرار موجة الارتفاع، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية قد تدعم صعود الأسعار عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب
الذهب 

 وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

الذهب
الذهب 

وأوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن المناوشات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران تتسبب في حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وينعكس بالطبع على تحركات الأسعار في السوق المحلية، أن فترات عدم الاستقرار تدفع الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

الذهب
الذهب 

ولفت إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها الحالية، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب عند توافر القدرة المالية.

الذهب سيحقق أرباحًا

 

وأشار إلى أن من يمتلك الذهب سيحقق أرباحًا، موضحًا أن من اشترى خلال الأشهر الماضية يلاحظ ارتفاع الأسعار حاليًا، متوقعًا استمرار وجود تحركات في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب
الذهب 

وأوضح أن الفرصة الحالية مناسبة للشراء لمن يرغب في الاستثمار، كما نصح من يمتلك الذهب بعدم التسرع في بيعه خلال الفترة الحالية.

وتابع سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الذهب سلعة عالمية ويعد ملاذًا آمنًا للمدخرات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يستثمرون فيه من خلال الشراء عند انخفاض الأسعار والبيع عند ارتفاعها.

بعد ارتفاع الذهب 3٪؜ خلال أسبوع .. رئيس شعبة الذهب ينصح بالشراء واغتنام الفرصة
الذهب 

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل حاليًا 6846 جنيهًا، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5990 جنيهًا، وعيار 18 يسجل 5134 جنيهًا للجرام، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47920 جنيهًا.

سعر الأوقية

الذهب
الذهب 

ولفت إلى أن سعر الأوقية العالمية، التي يحدد على أساسها سعر الذهب في مصر والعالم، سجل حاليًا 4075 دولارًا، موضحًا أن أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية.

لو معاك فلوس اشتري ذهب

الذهب

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في حال توافر فائض من الأموال، مؤكدًا أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات، ولا يسبب خسائر على المدى الطويل، إلا أن الاستثمار فيه يحتاج إلى الصبر ومرور الوقت لتحقيق عائد.

كما قال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن من كان ينوي شراء الذهب أو الاستثمار فيه، فلا ينبغي عليه أن ينتظر هدوء الأسعار على المدى القصير، حتى وإن ارتفعت أسعار الذهب 3%، لأن عينه كمستثمر او كمدخر تكون على المدى الطويل وليس على التحركات اليومية للأسعار.

وأضاف هانى ميلاد خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز: أن من تتوافر لديه سيولة نقدية في الوقت الحالي يمكنه الحفاظ على قوتها الشرائية من خلال شراء الذهب، موضحًا أن أي تراجع في الأسعار يمثل فرصة جيدة للشراء، وأن النتيجة الحقيقية ستكون أفضل بعد عام أو على مدى زمني أطول.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الجمعة 31 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5074 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5920 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6765 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47360 جنيه.

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