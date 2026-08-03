تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة وغادرته 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم تداولها بالميناء 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و738 طنا شملت 8445 طن علف بنجر، و5 آلاف طن جبس، و1242 طن كلينكر، و10 آلاف 920 طن يوريا و6131 طن بضائع متنوعة.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 11 ألفا و88 طنا شملت 2443 طن خردة، و1545 طن خشب زان، و1300 طن حديد، و2800 طن أرز و3 آلاف طن أبلاكاش.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 912 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 44 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2185 حاوية مكافئة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 74 ألفا و712 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 41 ألفا و627 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4647 حركة.