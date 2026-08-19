الهلال الأحمر المصري يجري تقييمًا لاحتياجات أهالي قريتي بحر البقر ووادي الملاك

نفذ الهلال الأحمر المصري، خلال يومي 17 و18 أغسطس، حملات ميدانية للتقييم الاجتماعي بقريتي بحر البقر ووادي الملاك بمحافظة الشرقية، للوقوف على احتياجات الأهالي المتضررين وتحديد سبل تقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار استكمال استجابته لحادث تصادم سيارتي العمال بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.

وشاركت في التقييم فرق من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إلى جانب عشرات المتطوعين الباحثين وفرق إدارة الحالة، حيث عقدت جلسات نقاشية مع الأهالي للتعرف على احتياجاتهم وأولوياتهم، بالتزامن مع توزيع فرق الاستجابة أثناء الطوارئ سلال غذائية وحقائب عناية شخصية، بما يسهم في توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة.

تقديم كافة سبل الدعم اللازم للأهالي

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، قد وجهت بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للأهالي، وعلى الفور توجهت الفرق إلى المستشفيات لتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين، وتوزيع حقائب مستلزمات عناية شخصية، ومساندة الأسر في استكمال إجراءات الدفن، ومرافقتهم خلال مراسم الجنازات وتقديم واجب العزاء، إلى جانب التواجد الميداني خلال أيام العزاء وتوفير أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري التدخلات الإنسانية ومتابعة احتياجات الأهالي ميدانيًا، بما يتناسب مع احتياجات الأسر والمجتمعات المتضررة.

