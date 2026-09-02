ارتفاع عدد ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس إيبولا في البلد ارتفع إلى 6186 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عنه 3007 أشخاص.

وجاء في التقرير اليومي للمعهد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة و57 حالة وفاة. وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 6186، والوفيات 3007 أشخاص منذ بداية التفشي".

ووفقا لتقديرات الأطباء والعاملين في المجال الإنساني الذين استطلعت صحيفة "واشنطن بوست" آراءهم في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو، فإن الإحصاءات الرسمية قد تعكس فقط جزءا من العدد الحقيقي للمصابين، إذ لا يصل العديد من المصابين إلى أنظمة الترصد الوبائي، ويموت عدد كبير من الأشخاص خارج المرافق الطبية.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 ألف جرعة من لقاح "إيرفيبو" (Ervebo) لحماية العاملين في المجال الطبي، وكذلك لإجراء اختبارات سريرية.