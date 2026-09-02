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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان يستعيد مجموعة توابيت رصاصية أثرية مرتبطة بمدينة صور من الولايات المتحدة

لبنان يستعيد مجموعة توابيت رصاصية أثرية مرتبطة بمدينة صور من الولايات المتحدة
لبنان يستعيد مجموعة توابيت رصاصية أثرية مرتبطة بمدينة صور من الولايات المتحدة
أ ش أ

 أعلن وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة استلام لبنان، اليوم الأربعاء، من القنصل العام للبنان في نيويورك طلال ضاهر، مجموعة من قطع توابيت مصنوعة من الرصاص، ترتبط بمدينة صور، بعدما عُثر عليها ضمن كتالوجات مبيعات صادرة عن دار "Arte Primitivo" المتخصصة في بيع القطع الأثرية.

وقال سلامة، في بيان اليوم، "إن وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار، تابعت ملف هذه القطع المهربة مع السلطات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وتمكنت من استردادها، وذلك في إطار جهودها لحماية التراث الثقافي والأثري اللبناني ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

وأضاف "أن القطع المستعادة تتميز بخصائص فنية وزخرفية وتقنية تعد نموذجية لورش صناعة توابيت الرصاص بمدينة صور، التي كانت من الورش النشطة والمنتجة على نطاق واسع خلال العصور القديمة، كما تتميز الألواح الرصاصية بزخارف متشابهة من النقوش البارزة المنفذة بواسطة قوالب، ما يرجح إنتاجها خلال الفترة الزمنية نفسها، وربما في الورشة ذاتها".

ولفت إلى أن القطع المستعادة تتشابه مع نماذج عُثر عليها في مدفن روماني تحت الأرض في بلدة دبعال، الواقعة على بعد نحو 14 كيلومترا جنوب شرقي مدينة صور، وقد اكتُشف المدفن بحالة سليمة. وأكد أن أهمية استعادة هذه القطع تتضاعف؛ نظرًا إلى أن منطقة صور، التي تعرضت مؤخرا لعمليات تدمير واسعة، تعد من المناطق الغنية بالمخزون الأثري، فيما تشير المؤشرات إلى أن التوابيت عُثر عليها في منطقة صور خلال حفريات غير مشروعة.

وشدد وزير الثقافة على أن حماية الممتلكات الثقافية اللبنانية ومكافحة تهريبها والاتجار بها مسؤولية وطنية، مؤكدا أن إخراج أية قطعة أثرية من لبنان بصورة غير مشروعة يمثل خسارة للتراث الوطني.

وأكد أن وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لن تتساهلا في أداء هذه المهمة، وستواصلان العمل على استعادة أية قطعة يثبت خروجها من لبنان بصورة غير قانونية.

وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة القنصل العام للبنان في نيويورك طلال ضاهر قطع توابيت مصنوعة من الرصاص

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