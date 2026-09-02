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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تعليم شمال سيناء": جاهزية 659 مدرسة لاستقبال 126 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

"تعليم شمال سيناء": جاهزية 659 مدرسة لاستقبال 126 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد
"تعليم شمال سيناء": جاهزية 659 مدرسة لاستقبال 126 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد
أ ش أ

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور خالد مجاور، من خلال استكمال التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان- في بيان اليوم /الأربعاء/ - الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية وتوفير الاحتياجات اللازمة، إلى جانب صيانة المقاعد والمرافق، وتنظيم وتيسير إجراءات استلام وتسليم الكتب المدرسية، بما يضمن وصولها إلى الطلاب مع بدء الدراسة.

وأشار حمزة إلى تكثيف أعمال النظافة الشاملة داخل الفصول والأفنية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالحدائق المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب.

وأوضح أن المحافظة تستعد لاستقبال نحو 126 ألف طالب وطالبة موزعين على 659 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة، ويعمل بها أكثر من 8 آلاف معلم ومعلمة.

وأضاف: أن العمل يتواصل على قدم وساق داخل الإدارات التعليمية والمدارس لاستكمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لإدارات المدارس والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها..مشددا على أهمية تكامل الجهود لضمان انطلاق العام الدراسي بصورة منتظمة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء توجيهات المحافظ الدكتور خالد مجاور استكمال التجهيزات الفنية والإدارية انتظام العملية التعليمية

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