قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء تفسد وجبة طفلك في المدرسة .. لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟
صحيفة صينية: زيارة "شي" لمصر تهدف لإيجاد طرق بديلة للالتفاف على الرسوم الجمركية
البرلمان العربي يعزي مصر والأردن في ضحايا حادث جنوب سيناء
سفينة غارقة .. كنز غير متوقع علي عمق 1500 متر بخليج المكسيك
جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال
القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك
سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين
إيران تحذر واشنطن من هجوم إسرائيلي على موقع لحزب الله في جنوب لبنان
محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور
«القومي للإعاقة» يتحرّك لدمج حقوق الأمهات في منظومة الرعاية .. ومزايا بالجملة لهن بالقانون
مقتل 6 من قوات بحرية الجيش الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن نتائج حركة تكليف الأطباء البشريين سبتمبر 2026 ونتيجة تظلمات نيابات مايو 2026

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور نتيجة حركة تكليف الأطباء البشريين لشهر سبتمبر 2026، ونتيجة تظلمات حركة نيابات مايو 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على إجراء حركات التكليف والنيابات في مواعيدها المحددة، بما يضمن حقوق أعضاء المهن الطبية ويساعدهم على استكمال إجراءاتهم في التوقيتات المقررة. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن انتظام هذه الحركات يمثل أولوية للوزارة، بهدف ضمان استقرار المسار المهني لأعضاء المهن الطبية مع مراعاة احتياجات المنشآت الصحية والتوزيع وفق القواعد المنظمة.

إعلان حركة التكليف في سبتمبر

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان حركة التكليف في سبتمبر يأتي تأكيداً لحرص الوزارة على تنفيذ الحركات في مواعيدها وتطوير منظومة التكليف، بما يحقق التوازن بين رغبات الأطباء والاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، مع الاستماع إلى مطالبهم عبر القنوات الرسمية. 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القطاع يواصل تنظيم الحركات وإتاحة آليات واضحة للتظلمات، داعيا الأطباء المشمولين بحركة تكليف سبتمبر 2026 إلى سرعة التوجه إلى جهات التكليف لاستلام العمل واستكمال الإجراءات خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار التكليف، كما دعا الأطباء المشمولين بنتيجة تظلمات نيابات مايو 2026 إلى استكمال إجراءاتهم وفق المواعيد والضوابط المعلنة.

وفي إطار التيسير على فنيي التمريض دفعة 2024، كشفت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، عن مد فترة استلام العمل حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026 بدلاً من الموعد السابق في 3 سبتمبر 2026، على أن يكون يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 آخر موعد لتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالدفعة، ويتم تقديمها في الإدارة العامة للتمريض بمقر وزارة الصحة والسكان بوسط البلد. 

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان حقوق أعضاء الفريق الطبي والتيسير عليهم، مع استمرارها في تطوير آليات العمل بما يخدم احتياجات المنظومة الصحية، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به الأطباء وفنيو التمريض وجميع أعضاء الفريق الطبي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

الصحة تكليف الأطباء البشريين الأطباء البشريين سبتمبر 2026 مايو 2026 تظلمات نيابات التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالقميص الأسود أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

كيروش

كيروش يعلن تجديد تعاقده مع منتخب غانا

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد