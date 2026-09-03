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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين.. خطوات طلب الموافقة البيئية عبر "IDEIA"

منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين.. خطوات طلب الموافقة البيئية عبر "IDEIA"
منصة إلكترونية موحدة للمستثمرين.. خطوات طلب الموافقة البيئية عبر "IDEIA"
إسراء عبدالمطلب

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة "IDEIA"، التابعة لجهاز شئون البيئة، بهدف تطوير إجراءات تقييم التأثير البيئي وتيسير حصول المستثمرين والاستشاريين على الموافقات البيئية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الاستثمار الأخضر.

وتتيح منظومة "IDEIA" إدارة دورة الموافقة البيئية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل المستخدم وإنشاء الطلب ورفع الدراسات والمستندات وسداد الرسوم، مرورًا بالمراجعة الإدارية والفنية والاستيفاءات والمعاينات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث إجراءات تقييم التأثير البيئي، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، والحد من الإجراءات الورقية والزيارات غير الضرورية، مع الحفاظ على الاشتراطات والمعايير البيئية.

ما هي منظومة "IDEIA"؟

تعد "IDEIA" نظامًا رقميًا متكاملًا لتقييم التأثير البيئي، ولا تقتصر على كونها منصة لتقديم الدراسات، إذ تربط مختلف الأطراف المشاركة في عملية التقييم ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يشمل المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

وتوفر المنظومة قاعدة بيانات مركزية للمشروعات والموافقات البيئية، إلى جانب مؤشرات أداء وتقارير تساعد في متابعة الطلبات وقياس كفاءة الإجراءات ودعم عملية اتخاذ القرار.

 

7 خطوات للحصول على الموافقة البيئية عبر "IDEIA"

1- التسجيل وإنشاء الطلب

تبدأ رحلة المستثمر بإنشاء حساب على منظومة IDEIA وتسجيل الدخول، ثم اختيار الخدمة المطلوبة وإنشاء طلب جديد، وإدخال البيانات الأساسية المتعلقة بالمشروع.

2- إدخال بيانات المشروع ورفع المستندات

بعد إنشاء الطلب، يستكمل مقدم الطلب بيانات المشروع، ومنها الموقع الجغرافي، ويرفع الدراسات والمستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المشروع وتصنيفه، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا.

وتوضح المنظومة للمستخدم البيانات والمستندات المطلوبة، بما يساعد على تقليل النقص في الملفات وتسريع انتقال الطلب إلى مراحل المراجعة.

3- فحص الطلب والتحقق من الاستيفاء

تنتقل الطلبات إلى مرحلة الفحص للتأكد من اكتمال البيانات والمرفقات واستيفاء المتطلبات المحددة للمشروع، قبل إحالتها إلى جهات المراجعة المختصة.

4- المراجعة الإدارية والفنية

تخضع الطلبات للمراجعة من الجهات الإدارية المختصة، ثم المراجعة الفنية داخل جهاز شئون البيئة، ويمكن إحالتها إلى اللجان الفنية المتخصصة والخبراء وفقًا لطبيعة المشروع ومتطلباته.

وتتيح المنظومة ربط أطراف عملية التقييم وتبادل البيانات إلكترونيًا، بما يساعد على توحيد الإجراءات والحد من تكرار الخطوات.

5- الاستفسارات والاستيفاءات والمعاينات

في حالة وجود ملاحظات أو الحاجة إلى بيانات أو مستندات إضافية، يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا، ليتمكن من استكمال المطلوب ومتابعة موقف الاستيفاءات.

كما يمكن، عند الحاجة، تنظيم وتوثيق المعاينات الميدانية، مع تسجيل نتائجها وإرفاق الصور والتقارير والمستندات ضمن ملف المشروع إلكترونيًا.

6- إعداد ومراجعة الموافقة البيئية

بعد استيفاء جميع المتطلبات، ينتقل الطلب إلى مرحلة إعداد ومراجعة الموافقة البيئية، والتي تتضمن مراجعة الشروط والالتزامات البيئية وتسجيل الملاحظات والتعديلات والاعتمادات اللازمة وفقًا للمسار المختص.

7- إصدار الموافقة البيئية إلكترونيًا

عقب استكمال إجراءات المراجعة والاعتماد، يتم إصدار الموافقة البيئية النهائية إلكترونيًا وربطها بملف المشروع، مع إتاحة متابعة حالة الطلب ومراحله المختلفة من خلال المنظومة.

وتؤكد المنظومة أن تقديم الدراسة البيئية لا يعني إلزام جهاز شئون البيئة بإصدار الموافقة، إذ يظل إصدار الموافقة مرتبطًا باستيفاء الاشتراطات البيئية والقانونية المطلوبة.

 

تصنيفات المستثمرين والاستشاريين على المنظومة

تتضمن "IDEIA" نظامًا مرنًا لتصنيف المشروعات والمستخدمين، بحيث تختلف البيانات والمستندات والمتطلبات وفقًا لطبيعة المشروع وتصنيفه.

ويصنف المستثمرون إلى الفئتين "أ" و"ب"، بينما يصنف الاستشاريون إلى الفئتين "ب" محدد و"ج"، مع تخصيص تصنيف "ب" لمشروعات المحمول بالنسبة لشركات المحمول.

كما تتيح المنظومة منح بعض المستخدمين صلاحيات محددة للتعامل مع تصنيفات بعينها، بما يساعد على تنظيم إجراءات تقديم الطلبات وإدارتها وفق طبيعة كل فئة.

 

أبرز مزايا منظومة "IDEIA" للمستثمرين

تمنح المنظومة المستثمرين والاستشاريين إمكانية تقديم الطلبات والدراسات إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت، إلى جانب متابعة حالة الطلب بصورة أكثر وضوحًا.

وتشمل أبرز المزايا:

-تقليل الإجراءات الورقية.

-الحد من الزيارات غير الضرورية.

-توضيح المستندات والمتطلبات المطلوبة.

-متابعة الطلب خطوة بخطوة.

-تسريع التواصل بين مقدم الطلب والجهات المختصة.

-إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا.

-الحصول على الموافقة البيئية بصورة إلكترونية.

-توفير قاعدة بيانات مركزية للمشروعات والموافقات.

الذكاء الاصطناعي في مراجعة الدراسات البيئية

وتتضمن المنظومة توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عدد من مراحل العمل، ومنها التحقق من اكتمال البيانات، وتحليل الدراسات والمعلومات، ودعم أعمال المراجعة وإعداد المسودات والتحليلات الذكية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يأتي لدعم أعمال المتخصصين، دون أن يحل محل القرار الفني للخبراء والجهات المختصة.

ماذا يستفيد جهاز شئون البيئة؟

لا تقتصر فوائد "IDEIA" على المستثمرين والاستشاريين، إذ توفر لجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية قاعدة بيانات موحدة للمشروعات والطلبات، وأدوات لقياس الأداء ومتابعة المراجعات واللجان والمعاينات والموافقات.

كما تساعد المنظومة في إعداد التقارير الدورية وقياس الالتزام بالمدد الزمنية، بما يدعم تحسين الأداء وتوحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ربط "IDEIA" بمنصة مصر الرقمية

وتتضمن الخطوات المقبلة استكمال التكامل بين منظومة "IDEIA" والجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب ربطها بالمنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومن بينها سجل البيانات البيئية الموحد.

ومن المقرر كذلك التوسع التدريجي في استخدام المنظومة على المستوى الوطني، مع متابعة مؤشرات الأداء وتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS"، إلى جانب تشغيل مركز اتصال موحد لتقديم الدعم الفني والرد على استفسارات المستخدمين.

كيف تسجل على منظومة "IDEIA"؟

يمكن للمستثمرين والاستشاريين التسجيل وتقديم الدراسات والطلبات ومتابعة مراحل الموافقة البيئية إلكترونيًا من خلال البوابة الرقمية لمنظومة تقييم التأثير البيئي "IDEIA".

بوابة منظومة "IDEIA":
ideia.moenv.gov.eg

وتوفر المنظومة للمستخدم رحلة رقمية تبدأ من تسجيل الطلب ورفع المستندات والدراسة البيئية، مرورًا بالمراجعة والاستيفاءات، وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية إلكترونيًا، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الأخضر.

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