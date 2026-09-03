قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس
شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو
سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟
خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"
الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
نفسي أبقى زي محمد صلاح | طفل قنا يخطف التريند بالجلابية .. سر رفضه 100 جنيه من مدربه؟
ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات
طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

35سيارة فقط.. لوتس إليز VHPK تنطلق بهذا السعر

لوتس إليز VHPK
لوتس إليز VHPK
صبري طلبه

كشفت Analogue Automotive البريطانية عن مشروع جديد يحمل اسم Lotus Elise VHPK، مستندًا إلى السيارة الرياضية الشهيرة لوتس إليز، مع خطة لإنتاج عدد محدود للغاية لا يتجاوز 35 سيارة فقط. 

محرك 1.9 لتر بقوة 250 حصانًا

تحصل السيارة لوتس إليز VHPK على محرك بسعة 1.9 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 250 حصانًا، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية، وترتبط المنظومة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

 لوتس إليز VHPK

تصميم لوتس إليز VHPK

تعتمد لوتس إليز VHPK على سقف مكشوف، إلى جانب تصميم ثنائي الأبواب يتناسب مع طبيعة السيارات الرياضية، وتظهر السيارة بجنوط فضية لامعة متعددة الأضلاع، مع نظام عادم مزدوج المخارج يمنح الجزء الخلفي مظهرًا أكثر رياضية.

 لوتس إليز VHPK

كما تأتي سيارة لوتس إليز VHPK بمصابيح خلفية دائرية، وخطوط انسيابية للهيكل تساعد على تحسين تعامل السيارة مع تدفق الهواء أثناء الحركة، أما عن مقدمة السيارة فظهرت بملامح حادة الشكل، إلى جانب فتحات تهوئية أعلى غطاء المحرك.

 لوتس إليز VHPK

داخلية السيارة لوتس إليز VHPK

قدمت سيارة لوتس إليز VHPK بمقصورة خاطفة للأنظار وتعزز من هويتها الرياضية، حيث قدمت بمقعد فردي في منتصف المقصورة بمظهر رياضي، مع اعتماد اللون البنفسجي في فرش المقعد وعدد من التفاصيل الداخلية، ويظهر اللون نفسه حول المقود ذي التصميم التقليدي، ولوحة عدادات مع لمسات الكاربون فايبر التي تضيف طابعًا أكثر ارتباطًا بالسيارات الرياضية عالية الأداء.

 لوتس إليز VHPK

سعر السيارة لوتس إليز VHPK

يبدأ سعر Lotus Elise VHPK من 350 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل تقريبًا 472 ألف دولار أمريكي.

 لوتس إليز VHPK
إليز لوتس إليز لوتس إليز VHPK Lotus Elise VHPK السيارة لوتس إليز VHPK

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

البنك المركزي

رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس

مصر وإيطاليا

الوكيل : مصر وإيطاليا تتجاوزان التجارة الثنائية إلى التصنيع المشترك والانطلاق لأفريقيا

وزير الاستثمار:

وزير الاستثمار : اكتمال الأسواق العربية بآليات عمليات التمويل يزيد حركة التجارة

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد