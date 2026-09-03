35سيارة فقط.. لوتس إليز VHPK تنطلق بهذا السعر

كشفت Analogue Automotive البريطانية عن مشروع جديد يحمل اسم Lotus Elise VHPK، مستندًا إلى السيارة الرياضية الشهيرة لوتس إليز، مع خطة لإنتاج عدد محدود للغاية لا يتجاوز 35 سيارة فقط.

محرك 1.9 لتر بقوة 250 حصانًا

تحصل السيارة لوتس إليز VHPK على محرك بسعة 1.9 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 250 حصانًا، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية، وترتبط المنظومة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

لوتس إليز VHPK

تصميم لوتس إليز VHPK

تعتمد لوتس إليز VHPK على سقف مكشوف، إلى جانب تصميم ثنائي الأبواب يتناسب مع طبيعة السيارات الرياضية، وتظهر السيارة بجنوط فضية لامعة متعددة الأضلاع، مع نظام عادم مزدوج المخارج يمنح الجزء الخلفي مظهرًا أكثر رياضية.

لوتس إليز VHPK

كما تأتي سيارة لوتس إليز VHPK بمصابيح خلفية دائرية، وخطوط انسيابية للهيكل تساعد على تحسين تعامل السيارة مع تدفق الهواء أثناء الحركة، أما عن مقدمة السيارة فظهرت بملامح حادة الشكل، إلى جانب فتحات تهوئية أعلى غطاء المحرك.

لوتس إليز VHPK

داخلية السيارة لوتس إليز VHPK

قدمت سيارة لوتس إليز VHPK بمقصورة خاطفة للأنظار وتعزز من هويتها الرياضية، حيث قدمت بمقعد فردي في منتصف المقصورة بمظهر رياضي، مع اعتماد اللون البنفسجي في فرش المقعد وعدد من التفاصيل الداخلية، ويظهر اللون نفسه حول المقود ذي التصميم التقليدي، ولوحة عدادات مع لمسات الكاربون فايبر التي تضيف طابعًا أكثر ارتباطًا بالسيارات الرياضية عالية الأداء.

لوتس إليز VHPK

سعر السيارة لوتس إليز VHPK

يبدأ سعر Lotus Elise VHPK من 350 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل تقريبًا 472 ألف دولار أمريكي.