محمود فوزي يرصد مخالفات بمركز التنمية الشبابية بزينهم.. إغلاق المطعم والتحفظ على الأجهزة والمستلزمات

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة جولاتها الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الانضباط داخل الهيئات الشبابية في إطار توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحرصًا على إحكام الرقابة على المنشآت الشبابية والرياضية وضمان الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل،

وخلال جولة ميدانية مفاجئة بمركز التنمية الشبابية بزينهم، قام محمود فوزي، وكيل الوزارة – مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، برصد عدد من المخالفات والملاحظات المتعلقة بأحد المطاعم داخل المركز، ليتم اتخاذ إجراءات فورية حيال ما تم رصده.

وشملت الإجراءات إغلاق المطعم والتحفظ على الأجهزة والعدد والمستلزمات الموجودة به، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لعدم استمرار أي مخالفات داخل المنشأة.

وأكد محمود فوزي أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأن الهدف منها الوقوف على أرض الواقع على مستوى الانضباط وسلامة الإجراءات وحسن استغلال إمكانات مراكز الشباب، مشددًا على أن أي مخالفة يتم رصدها سيتم التعامل معها وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة ودون تهاون.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الشبابية والرياضية والحفاظ على مقدراتها.

وفي ضوء ما تم رصده خلال الجولة، تم إعداد ورفع تقرير تفصيلي إلى الدكتور/ مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة، متضمنًا نتائج المتابعة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

وتؤكد مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة استمرار جولاتها المفاجئة على مختلف مراكز الشباب والمنشآت التابعة لها، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء والحفاظ على المنشآت ومقدراتها، ورافق محمود فوزي خلال الجولة كل من:الدكتورة/ شرين حجازي، وكيل المديرية للشباب، محمود حسن، معاون وكيل الوزارة