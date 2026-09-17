وزير الشباب يصل البحر الأحمر لبدء جولة تفقدية بـ الشلاتين وأبو رماد وحلايب

وصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة البحر الأحمر، لبدء جولة تفقدية موسعة بمناطق الشلاتين وأبو رماد وحلايب، وكان في استقباله الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة المنشآت الشبابية والرياضية والأنشطة والبرامج المقدمة للنشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات والمناطق الحدودية، وحرصها على متابعة احتياجات أبنائها بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع الشباب والنشء في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف جوهر نبيل أن الوجود الميداني في هذه المناطق يمثل فرصة مهمة للتعرف على واقع المنشآت الشبابية والرياضية، والاستماع إلى الشباب وأبناء المنطقة، مؤكدًا أن أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد لهم كامل الحق في الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة، وأن الوزارة حريصة على الوصول بأنشطتها إلى مختلف ربوع الجمهورية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد مركز شباب الشلاتين ومتابعة عدد من الأنشطة، وتفقد نادي الشلاتين ولقاء لاعبي الفرق الرياضية بالنادي، ولقاء شيوخ القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما يشمل تفقد مركز شباب أبو رماد ومتابعة أنشطته، وتفقد مركز شباب حلايب، ولقاء شباب الشلاتين.