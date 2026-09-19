فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة جميل راتب ومعاناته بسبب المرض

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان جميل راتب، الذي ولد في 18 أغسطس عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

جميل راتب يتحدث عن الموت

أدلى جميل راتب بعدة تصريحات في آخر ظهور تليفزيوني له قبل وفاته، حيث أكد أنه لا يخشى الموت بل إنه يرى أنه راحة بالنسبة له، بسبب المشاكل الحياتية والصحية التي يعاني منها.

وقال جميل راتب، إنه يتمنى أن يكون الأمر بدون متاعب صحية كبيرة تجعله يتألم، مؤكدًا أنه يشتاق إلى عائلته، لذا فالموت سوف يمكنه من أن يكون بجوارهم.

جميل راتب ولحظاته الأخيرة

وعانى جميل راتب، فى الأيام الأخيرة من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وأصبح غير قادر على المشي بعد معاناته من مشاكل صحية بسبب آلام مبرحة في فقرات الظهر، وهشاشة بالعظام.

ورفض جميل راتب الاستجابة لتعليمات الأطباء بإجراء جراحة عاجلة بالعمود الفقري، لكنه وافق بعد إلحاح على اتباع العلاج الطبيعي.

وكشف هانى التهامى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل جميل راتب، قائلًا فى أحد اللقاءات التليفزيونية: "فقد الفنان جميل راتب صوته، الأطباء ليس فى يدهم أي شىء لفعله بسبب كبر سنه".

جميل راتب وديانته الحقيقية

انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأن وصية النجم الراحل جميل راتب كشفت عن تبرعه بثروته بالكاملة، والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان وهو ما نفاه تماما مدير أعماله هانى التهامى.

أما الشائعة الثانية كانت تخص جنسيته وديانته حيث كان هناك اعتقاد بأن جنسيته فرنسية وديانته مسيحية إلا أن تم توضيح المعلومة من مدير أعماله أنه مصري ومسلم الديانة.

يشار الى ان جميل راتب توفى عن عمر يناهز ٩٢ عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

جميل راتب وحقيقة صلته بـ تنظيم الإخوان

وفي مداخلة هاتفية عقب رحيل جميل راتب، قال هاني التهامي، مدير أعماله، إن الفنان الراحل كان شخصا طيبا وبسيطا، قريبا من الناس، محبا لوطنه، مضيفا: «كان خايف على مصر وشعبها ودافع عنها كثيرا وكان يقف بجانب الدولة في أحلك الظروف».

وتابع هاني التهامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة الحياة الفضائية، قائلا: «جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه صرح بأنه مع خروج الجميع بسلمية للتعبير عن رأيهم، رافضا استخدام العنف».

وأوضح: «الراحل كان كارها للعنف، وكان يفكر في آخر أيامه أن يصبح نباتيا للرفق بالحيوان من وجهة نظره».