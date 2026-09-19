هنا الزاهد تهنئ والدتها بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة والدتها بمناسبة عبد ميلادها، ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت هنا صورة تجمعها بوالدتها وكتبت عبر الاستوري: “عيد ميلاد سعيد يا ملاكي”.

آخر أعمال هنا الزاهد في السينما

وكان فيلم «7DOG» آخر ظهور للفنانة هنا الزاهد على شاشة السينما، حيث جسدت خلال أحداث الفيلم شخصية خطيبة الفنان أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم الفن العربي والعالمي، من بينهم كريم عبدالعزيز، وناصر القصبي، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وسيد رجب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مونيكا بيلوتشي، وماكس هوانج، وشاديبو، وسلمان خان.