قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الأفريقية للعام التاسع على التوالي
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للمصارعة تحت 23 سنة يواصل الاستعداد لبطولة العالم بأمريكا

مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة
مصطفى حسين لاعب منتخب المصارعة
عبدالله هشام

يواصل المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر المقبل، وسط تطلعات بتحقيق نتائج مميزة ورفع اسم مصر على منصات التتويج.

وتضم قائمة العناصر المصرية المشاركة في البطولة كلا من مصطفى حسين، محمد حسن، محمد القاسم، عبدالرحمن هيثم، عمر أمين، محمد السيد، إلى جانب الثنائي شهاب أمام ومحمد طارق، واللذين يدرسان في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منحة دراسية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 أكتوبر المقبل، للدخول في معسكر تدريبي قبل انطلاق منافسات البطولة بوقت كافٍ، بما يساعد اللاعبين على التأقلم مع الأجواء والاستعداد بالشكل الأمثل للمنافسات.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن المنتخب يواصل تحضيراته وفق برنامج يستهدف الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل خوض منافسات بطولة العالم.

وأضاف: «نسعى إلى توفير أفضل إعداد ممكن للاعبي المنتخب قبل المشاركة في بطولة العالم، خاصة أن منافسات تحت 23 سنة تمثل مرحلة مهمة في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها المصارعة المصرية».

وتابع: «اختيار موعد السفر مبكرا يأتي بهدف منح اللاعبين فرصة للدخول في أجواء البطولة والتأقلم مع فارق التوقيت والظروف المختلفة، إلى جانب مواصلة البرنامج التدريبي قبل انطلاق المنافسات».

واختتم سعيد صلاح: «لدينا ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر، ونتمنى أن يحققوا النتائج التي تعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية».

وتتواصل استعدادات المنتخب خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الاتحاد المصري للمصارعة لتجهيز اللاعبين للمنافسات الدولية وإعداد عناصر قادرة على تمثيل مصر بقوة خلال السنوات المقبلة.

المنتخب المصري للمصارعة بطولة العالم منتخب مصر لمصارعة منتخب المصارعة اتحاد المصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة»

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

محاضرات اليوم الثاني من دورة "الفلك الشرعي" بدار الإفتاء

انطلاق محاضرات اليوم الثاني من دورة "الفلك الشرعي" بدار الإفتاء حول المواقيت الشرعية والقبلة وأحكام العبادات في العروض العليا

بالصور

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

شاهد.. بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد