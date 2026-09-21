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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد المصارعة يعلن إقامة بطولة إبراهيم مصطفى الدولية في شرم الشيخ

بطولة إبراهيم مصطفى الدولية
بطولة إبراهيم مصطفى الدولية
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح عن إقامة بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة إنه تم توجيه الدعوات للدول للمشاركة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية حيث تحرص كافة الدول على المشاركة نظرا لقوة البطولة وأهميتها على أجندة بطولات المصارعة الدولية.

وأضاف أن البطولة تحظى باهتمام كبير من الاتحاد المصري للمصارعة خاصة أنها تحمل اسم أحد رموز المصارعة المصرية وصاحب التاريخ الكبير في اللعبة مؤكدا أن إقامة البطولة في مدينة شرم الشيخ تمثل فرصة مهمة للجمع بين المنافسة الرياضية والترويج للسياحة المصرية.

وأوضح سعيد صلاح أن الاتحاد بدأ مبكرا في الاستعداد للبطولة والعمل على توفير كافة عوامل النجاح أمام الوفود والمنتخبات المشاركة مشيرا إلى أن الهدف هو خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها في رياضة المصارعة.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للمصارعة حريص على تنظيم البطولات الدولية بصورة متميزة بما يسهم في زيادة الاحتكاك بين لاعبي المنتخب الوطني وأفضل المصارعين من مختلف دول العالم ويساعد على اكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

وأكد أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة البطولة يعكس ثقة الاتحاد في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية مشيرا إلى أن المدينة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

واختتم العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللجان المعنية تواصل استعداداتها من أجل البطولة متمنيا مشاركة قوية من مختلف الدول وظهور لاعبي المنتخب المصري بصورة مشرفة وتحقيق نتائج تليق باسم المصارعة المصرية.

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