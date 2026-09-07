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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيشو: ابتعدت عن المصارعة بسبب المشاكل.. وأتمنى تمثيل منتخب مصر مجددا

كيشو
كيشو
ميرنا محمود

كشف محمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة المصري، أسباب ابتعاده عن ممارسة اللعبة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المشاكل التي تعرض لها كانت سببًا رئيسيًا في ابتعاده عن المنافسات.

وقال كيشو في تصريحات خاصة عبر برنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": "بعدت عن المصارعة بسبب المشاكل والحاجات اللي كانت بتحصل معايا".

وأضاف أنه يستعد للعودة إلى المصارعة قريبًا، موضحًا أن موعد عودته يرتبط بانتهاء أوراقه وإجراءاته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار كيشو إلى أنه لم يحصل على الجنسية الرياضية الأمريكية، قائلا: "أتمنى تمثيل منتخب مصر مرة أخرى"، في ظل رغبته في العودة لتمثيل الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وانتقد بطل المصارعة المنظومة الرياضية في مصر، مؤكدًا أنها لا تتعامل مع الرياضيين بالشكل الاحترافي المطلوب، مطالبًا بوجود اهتمام أكبر بمستقبل اللاعبين وتأمين حياتهم بعد الاعتزال.

وأوضح كيشو أنه يتمنى أن يكون دخله جيدًا في مصر، مشيرًا إلى أن الرياضيين لا يوجد لديهم شيء يضمن مستقبلهم، خاصة أن حياتهم ترتبط بشكل كبير بالمصارعة ولا توجد ضمانات كافية لما بعد الاعتزال.

وكشف أنه يعمل حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع المحافظة على تدريباته واستعداده البدني، تمهيدًا للعودة إلى المنافسات.

واختتم كيشو تصريحاته بالكشف عن أنه خاطب الاتحاد المصري للمصارعة عقب أولمبياد باريس بشأن بعض الاحتياجات، لكنه لم يتلقَ أي رد من جانب الاتحاد.

محمد إبراهيم كيشو كيشو بطل المصارعة المصري هاني حتحوت

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