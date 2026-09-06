ضربة أمنية قوية ضد العناصر الإجرامية.. ضبط مخدرات وأسلحة بـ94 مليون جنيه ومصرع 5 عناصر

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة للعناصر الجنائية شديدة الخطورة، بعد استهداف عدد من المتورطين في أنشطة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق محافظتي الدقهلية والبحيرة، وذلك في إطار جهود مكافحة البؤر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.

وكشفت «إكسترا نيوز»، تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط نحو 650 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بقرابة 94 مليون جنيه، إلى جانب ضبط كميات من الأقراص المخدرة وعدد من الأسلحة النارية، خلال التحركات الأمنية التي استهدفت العناصر الخطرة.

وشهدت العملية مواجهات مسلحة بين القوات والعناصر الإجرامية المستهدفة، وأسفرت عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، فيما أصيب أحد أفراد الشرطة خلال تبادل إطلاق النيران.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، مع تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف البؤر الإجرامية وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتعكس المضبوطات حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه العناصر المستهدفة، خاصة في ظل القيمة المالية الكبيرة للمواد المخدرة التي تم ضبطها، فضلًا عن الأسلحة المستخدمة في تأمين نشاطهم الإجرامي.