محمد حسن صاحب ذهبية المصارعة بألعاب البحر المتوسط: كنت بتمرن كويس قبل البطولة عشان أجيب الذهب

كشف اللاعب المصري محمد حسن صاحب ذهبية المصارعة في دورة العاب البحر المتوسط كواليس حصد الميدالية الذهبية في المصارعة.



وقال محمد حسن في حواره على قناة " الاولى الفضائية "، :" انا كنت بتمرن كويس قبل بطولة ألعاب البحر المتوسط عشان أجيب الميدالية الذهبية في البطولة ".



وتابع محمد حسن :" المنافسة كانت صعبة في ألعاب البحر المتوسط ولعب بطل كرواتيا وكسبته ولعبت بطل تركيا وكسبته ولعبت بطل الجزائر وكسبته ".



وكتب عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز تاريخًا جديدًا للرياضة المصرية، بعدما نجح في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا بمدينة تارانتو الإيطالية.



وحقق العربي إنجازًا تاريخيًا، حيث أصبحت هذه الميدالية هي الأولى في تاريخ الجمباز المصري ودورات ألعاب البحر المتوسط في منافسات الفردي العام، ليواصل بذلك تألقه ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.