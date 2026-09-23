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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من أمريكا إلى الفراعنة.. البطل الأولمبي محمد مصطفى يعود لتمثيل مصر في المصارعة

البطل الأولمبي محمد مصطفى
البطل الأولمبي محمد مصطفى
أ ش أ

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح على الطلب المقدم من اللاعب الأولمبي محمد مصطفى للعودة مرة أخرى إلى صفوف المنتخب القومي والانتظام في التدريبات ضمن مشروع يستهدف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

يأتي ذلك الإجراء بعد تواصل الاتحاد مع اللاعب الحاصل على الجنسية الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة حاليا حيث أرسل طلبا رسميا للاتحاد برغبته في العودة مجددا لتمثيل الفراعنة في الاستحقاقات المقبلة وتمت الموافقة على طلبه ضمن خطط الاتحاد لعودة الطيور المهاجرة من الخارج والاستفادة من اللاعبين أصحاب الخبرة.

ومن المقرر أن ينضم محمد مصطفى لصفوف المنتخب المصري للمصارعة في غضون شهر ونصف ويعد محمد مصطفى بطل العالم وإفريقيا وصاحب المركز الخامس أولمبيا ويحمل جواز سفر أمريكي حيث ولد في نيويورك واختار تمثيل مصر في دورتي الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وباريس 2024 قبل أن يبتعد عن المنافسات ويسافر إلى أمريكا للبحث عن تأمين مستقبله.

ويعد المصارع الأولمبي محمد مصطفى ثاني مصارع مصري يعود للانضمام إلى صفوف المنتخب بعد أحمد حسن صاحب برونزية أولمبياد الشباب والذي سبق وشارك باسم مصر في بطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا التي أقيمت في يوليو الماضي.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمصارعة العميد سعيد صلاح إن عودة محمد مصطفى تمثل إضافة مهمة للمنتخب الوطني خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وظهوره في العديد من البطولات الكبرى على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاتحاد حريص على فتح الباب أمام جميع اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة للمنتخبات الوطنية مؤكدا أن عودة اللاعبين المصريين الموجودين بالخارج تأتي ضمن رؤية الاتحاد للاستفادة من كل العناصر المميزة والعمل على بناء منتخب قوي قادر على المنافسة في البطولات الدولية.

وأوضح سعيد صلاح أن محمد مصطفى أبدى رغبة حقيقية في العودة إلى تمثيل مصر وأن الاتحاد تعامل مع طلبه بكل ترحيب وتمت الموافقة عليه بعد التواصل مع اللاعب والاتفاق على الخطوات الخاصة بانضمامه للمنتخب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع برنامج مناسب للاعب من أجل استعادة جاهزيته الفنية والبدنية والوصول به إلى أفضل مستوى ممكن قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وشدد رئيس اتحاد المصارعة على أن هدف الاتحاد هو إعداد أفضل العناصر المتاحة خلال المرحلة المقبلة وعدم إهدار أي فرصة للاستفادة من أصحاب الخبرة خاصة مع الاستعداد مبكرا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأكد سعيد صلاح أن عودة محمد مصطفى وأحمد حسن تمثلان خطوة ضمن توجه أكبر يسعى من خلاله الاتحاد إلى التواصل مع اللاعبين المصريين الموجودين خارج البلاد ودراسة إمكانية عودتهم وتمثيل المنتخب الوطني وفقا للوائح والضوابط المنظمة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على أكثر من ملف بهدف توسيع قاعدة الاختيارات ورفع مستوى المنافسة بين لاعبي المنتخب والوصول إلى أفضل تشكيل ممكن يمثل مصر في البطولات المقبلة.

الاتحاد المصري للمصارعة اللاعب الأولمبي محمد مصطفى المنتخب القومي

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