محمد إسماعيل يقود الاتحاد الليبي لكرة السلة إلى أول لقب خارجي في تاريخه

نجح فريق الاتحاد الليبي في التتويج ببطولة دمشق الدولية لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل مصر الاتحاد السكندري المصري، ليمنح النادي أول لقب خارجي في تاريخه، ويؤكد عودة سلة الاتحاد إلى واجهة المنافسة والطموح نحو تحقيق إنجازات أكبر.

ويأتي هذا التتويج ليعكس العمل والطموح الذي يقوده رئيس النادي محمد إسماعيل، الذي يسعى إلى مواصلة دعم فريق كرة السلة وتطوير حضوره على المستويين العربي والقاري، واضعًا نصب عينيه هدفًا أكبر يتمثل في قيادة سلة الاتحاد نحو التأهل إلى بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة (BAL).

وأظهر الفريق خلال مشاركته في البطولة مستوى مميزًا وروحًا تنافسية عالية، بقيادة نجم الفريق محمد الساعدي، والمدرب فؤاد أبوشقرة، اللذين أسهما في ظهور الاتحاد بصورة قوية تُترجم طموحات النادي وجماهيره.