قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجّار مخدرات .. «الداخلية» تكشف تفاصيل جريمة غسل 90 مليون جنيه
فرق للإصلاح.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن مناطق بمدينة نصر
الداخلية تأذن لـ 42 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بـ«المصرية»
قرار من الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالمصرية
انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
سيد عبد الحفيظ يُهدي سفير مصر بأوغندا درع الأهلي
15 صورة ترصد انتظام امتحانات شهر أكتوبر في المدارس اليوم
إحباط تهريب 55.5 جرام ماريجوانا بمطار الغردقة
أشهر أدوية سرطان الثدي.. سحب تشغيلة لعلاج متداول على نطاق واسع
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار مع وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج .. تفاصيل
علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها وسر الوصول إلى المقام
خلاف على عجن العيش.. إنهاء حياة شاب على يد زميله في منشأة ناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إسماعيل يقود الاتحاد الليبي لكرة السلة إلى أول لقب خارجي في تاريخه

الاتحاد الليبي لكرة السلة
الاتحاد الليبي لكرة السلة
عبدالله هشام

نجح فريق الاتحاد الليبي في التتويج ببطولة دمشق الدولية لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل مصر الاتحاد السكندري المصري، ليمنح النادي أول لقب خارجي في تاريخه، ويؤكد عودة سلة الاتحاد إلى واجهة المنافسة والطموح نحو تحقيق إنجازات أكبر.

ويأتي هذا التتويج ليعكس العمل والطموح الذي يقوده رئيس النادي محمد إسماعيل، الذي يسعى إلى مواصلة دعم فريق كرة السلة وتطوير حضوره على المستويين العربي والقاري، واضعًا نصب عينيه هدفًا أكبر يتمثل في قيادة سلة الاتحاد نحو التأهل إلى بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة (BAL).

وأظهر الفريق خلال مشاركته في البطولة مستوى مميزًا وروحًا تنافسية عالية، بقيادة نجم الفريق محمد الساعدي، والمدرب فؤاد أبوشقرة، اللذين أسهما في ظهور الاتحاد بصورة قوية تُترجم طموحات النادي وجماهيره.

بطولة دمشق الدولية لكرة السلة كرة السلة الاتحاد السكندري اتحاد السلة الاتحاد الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الزمالك

عاجل | إحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

محمد هاني

محمد هاني يقترب من تمديد تعاقده مع الأهلي .. تفاصيل العرض المالي الجديد

الرئيس السيسي

«أكثر حاجة قلقاني إيه يا يوسف؟» .. «الحسيني» يكشف كواليس حوار دار بينه والرئيس السيسي في 2014

الطقس اليوم

الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية والحرارة تهبط إلى 18 درجة ليلًا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

استشاري تحذر من عادات يومية تفسد النوم في الشتاء.. وتكشف أفضل الطرق

: تحية الرئيس السيسي العسكرية للأشقاء في الخليج

دينا شرف: تحية الرئيس السيسي العسكرية للأشقاء في الخليج تحمل رسالة واضحة بشأن أمن المنطقة

صورة ارشيفية

خبير: استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة يستدعي تحركًا حازمًا لوقفها

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد