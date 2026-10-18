متحدث الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو حتى 2030

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصل عقد الاجتماعات مع الوزراء لمناقشة المحاور المختلفة المقرر طرحها خلال المنتدى، وفي مقدمتها المحور الاقتصادي الذي سيُخصص له اليوم الرابع بالكامل.

وأشار إلى أن إحدى الجلسات الرئيسية ستشهد عرض ما تحقق من إنجازات في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب طرح تصور برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد المصري حقق خلال السنوات الماضية عددًا من المكتسبات والإصلاحات التي أسهمت في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، وخفض نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي 2025-2026، فضلًا عن تراجع معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح أن البرنامج الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات التي تحققت، وتعزيز ركائز الاقتصاد المصري، والتحول إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدولة ويسهم في تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياتهم.

وتابع، أن الحكومة ستعرض رؤيتها لبرنامج التحول الاقتصادي خلال المنتدى، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن محورًا لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة، إلى جانب الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات والشراكة مع المؤسسات الخاصة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومؤكدًا، أن الحكومة تدرك أهمية هذه المحاور في تعزيز الاقتصاد ودفع معدلات ومؤشرات الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.