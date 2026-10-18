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انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتفاضة عربية في 27 أكتوبر.. «صناع الملوك» يستعدون لإسقاط نتنياهو في انتخابات إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

يقول العرب في إسرائيل إن السنوات الأربع الأخيرة، في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، أصبحت لا تُطاق لدرجة أنهم يعتزمون المشاركة في الانتخابات بأعداد قياسية للإطاحة به.

عرب إسرائيل في انتخابات 27 أكتوبر

ويُمثّل هذا تحولاً لدى هذه الفئة السكانية -التي تشكل نحو 20% من مجموع السكان- إذ كانوا في السابق يميلون غالباً إلى البقاء في منازلهم يوم الانتخابات، تعبيراً عن رفضهم لنظام سياسي يرون أنه يُقصيهم، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقد يؤدي هذا التوجه إلى جعل الحزبين العربيين الرئيسيين في إسرائيل "صانعي الملوك" في انتخاباتٍ يُتوقع أن تكون نتائجها متقاربة للغاية، والمقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.

لطالما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات بين الأقلية العربية أقل من معدلها العام في إسرائيل.

ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة بين الناخبين العرب والدروز نحو 53%، في حين وصل المعدل العام على مستوى البلاد إلى حوالي 70%.

وفي قرية مجد الكروم، يقوم نشطاء -من بينهم دانا سلامة، البالغة من العمر 31 عاماً- بجولات في أرجاء القرية لتوضيح أهمية التصويت.

تقول سلامة: "لقد بدأ الجميع، حتى أولئك الذين يقاطعون الانتخابات أو غير المقتنعين بجدوى التصويت، يدركون أن الخطر بات يحدق بهم بشكل مباشر في حال بقيت هذه الحكومة في السلطة".

وتضيف: "إنهم لا يريدون وجوداً للعرب في هذه الدولة على الإطلاق... سواء هنا، أو في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية".

ومن المتوقع أن تتوزع أصوات الناخبين العرب في انتخابات 27 أكتوبر على أربعة أحزاب، تخوض السباق ضمن قائمتين.

تضم "القائمة المشتركة" -ذات التوجه اليساري- ثلاثة أحزاب، بينما يبدي حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعَم) انفتاحاً أكبر على التفاوض مع اليمين.

يُذكر أن "القائمة العربية الموحدة" كانت أول حزب عربي ينضم إلى حكومة إسرائيلية (خلال الائتلاف الذي تشكّل بين عامي 2021 و2022)، وقد تلعب مجدداً دور في انتخابات هذا العام.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن القائمتين قد تحصلان معاً على 13 مقعداً في الكنيست المقبل، علماً بأنهما تشغلان حالياً 10 مقاعد.

بالنسبة لسلامة، يُعد هذا الاستطلاع دليلاً على قناعة متزايدة لدى المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم يخوضون "معركة وجود".

كما أن تصاعد معدلات الجريمة داخل هذا المجتمع قد يدفع الناس أيضاً نحو صناديق الاقتراع.

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