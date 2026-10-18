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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: نطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لردع الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

روبيو: نطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لردع الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية
روبيو: نطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لردع الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لردع الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقال روبيو- في تصريحاته للصحفيين في قاعدة "أندروز" الأمريكية قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى أوزبكستان الليلة الماضية- "نشعر بانزعاج شديد إزاء هذه الصور وما نشاهده.. لقد طلبنا من الإسرائيليين، وما زلنا نطالبهم، بالتصدي لهذه الممارسات".

وتأتي تصريحات روبيو عقب انتشار واسع النطاق لمقطع فيديو يُظهر أشخاص يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية الأمريكية في صحيفة "واشنطن بوست". وكانت ليفين من بين شخصين على الأقل أصيبا في اعتداء أمس الأول الجمعة أثناء هجوم مستوطنين إسرائيليين على مدنيين فلسطينيين.

وقال روبيو إن وزارة الخارجية الأمريكية استفسرت عن الواقعة التي تضمنت الاعتداء على ليفين. وأضاف أنه يتوقع تلقي رد من السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم الأحد.

ونفى روبيو أن تكون واشنطن قد أمرت بإبطاء خدمات الإنترنت "ستارلينك" في أوكرانيا، واصفًا التقارير التي تتحدث عن تعطيل متعمد بأنها "عارية من الصحة تمامًا".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الولايات المتحدة المزيد من الجهود لردع الهجمات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

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