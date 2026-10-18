«الكاف» يضع ترتيبات خاصة لملاعب نهائي السوبر الأفريقي بين صن داونز واتحاد العاصمة

حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مجموعة من الترتيبات التنظيمية الخاصة بالملاعب، استعدادًا لنهائي كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع بين صن داونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، يوم 8 نوفمبر المقبل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وذكرت تقارير صحفية، أن مسئولي الكاف عقدوا اجتماعًا تنظيميًا مع ممثلي الناديين، لمناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة بالمباراة، مع التأكيد على إقامة اللقاء في موعده المحدد.

وتضمّنت التعليمات وضع ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجميع مرافقه تحت تصرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 3 أيام قبل المباراة، بالإضافة إلى يوم واحد بعد نهايتها.

كما طالب الكاف نادي صن داونز بتوفير ملعبين للتدريب، على أن تكون أرضيتهما مماثلة لأرضية ملعب المباراة، مع تخصيص أحدهما لتدريبات اتحاد العاصمة الجزائري، والآخر لطاقم التحكيم، قبل انطلاق المواجهة بثلاثة أيام.

وشملت الترتيبات أيضا تسليم أسماء المشاركين في تنظيم المباراة والقائمة المبدئية للاعبين، وفقا للموعد الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالنهائي القاري.

وتتواصل التحضيرات للمواجهة المرتقبة بين صن داونز واتحاد العاصمة، في ظل سعي الكاف لاستكمال الجوانب التنظيمية واللوجستية قبل انطلاق المباراة.